Проблема СНВ включает в себя вопрос военного космоса

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День рождения президента США Джо Байдена, которому в минувшее воскресенье стукнуло 80 лет, вновь оживил разговоры о том, что американской политике угрожает геронтократия - власть стариков. "Мы не самые большие поклонники политики, которую проводит Демпартия, но мы отказываемся верить, что Байден - лучший человек, которого она может выдвинуть в 2024 году, - пишет журнал The Washington Examiner. - В преклонном возрасте Байден стал опасен для себя и для других… Решение снова баллотироваться на пост президента может быть только актом эгоизма. Байдену пора отойти в сторону, а возглавить Демпартию пора кому-то другому", сообщает RT





Помимо Байдена, на американском политическом олимпе полным-полно цепко держащихся за власть стариков и старух. Лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу - 80 лет. Нэнси Пелоси, которая до января 2023 года будет спикером палаты представителей, 82 года. Конгрессвумен от Калифорнии Максин Уотерс (той самой, что разоблачала русского агента Айболита в стране Лимпопо) - 83 года. Её коллеге по Демпартии Грейс Наполитано - 85. Конгрессмену-республиканцу Хэлу Роджерсу - 84. Демократу Биллу Паскреллу - 85. Джиму Инхофу, сенатору-республиканцу от Оклахомы, - 88 лет. Его коллеге из Айовы Чаку Грассли - 89. Ну а старейшему члену сената, демократке Дайэнн Файнстайн из Калифорнии, в июне стукнет 90.





Вся эта богадельня, по сравнению с которой пресловутые "кремлёвские старцы" из брежневского политбюро выглядели бы старшей сменой пионерлагеря, оказывает самое непосредственное влияние на политику Америки. Стоит ли удивляться, что США ведут себя так, как ведут?





Впрочем, истинной мишенью статьи в The Washington Examiner являются не Байден и прочие вашингтонские геронтократы. Направление основного удара - человек, который уже почти два года не занимает никаких постов в американской политической системе, экс-президент США Дональд Трамп.





С момента объявления об участии в президентской гонке - 2024 он уже вторую неделю подряд находится в центре внимания американских СМИ. Перспектива возвращения экс-президента США в Белый дом в 2024 году взбудоражила и его сторонников, и его врагов: первых воодушевила, вторых привела в ярость или ужас. Но равнодушным не остался никто.





Бывший президент Дональд Трамп всего на четыре года моложе Байдена, и в случае избрания ему будет столько же лет, сколько в день инаугурации, как президенту Рональду Рейгану в последний день его пребывания в должности", - пишет Конн Кэрролл, деликатно умалчивая, что Байден стал президентом именно в том возрасте, в котором Рейган покинул Белый дом. Правда, Кэрролл признаёт, что "у Трампа и близко не было такого количества физических и ментальных проблем, как у Байдена", но лишь для того, чтобы подчеркнуть: Трамп теряет хватку, его речь в Мар-а-Лаго, где он объявил о вступлении в президентскую гонку, была "безжизненной, скучной" настолько, что некоторые из собравшихся в бальном зале поместья якобы попытались покинуть зал, не дожидаясь её окончания (охрана их не выпустила). Речь действительно была не столь зажигательной, как выступления Трампа на стадионах и перед многотысячными толпами, но никаких признаков того, что аудитория воспринимала её как скучную, нет даже на тех видео, на которые ссылается сам Кэрролл.





Тем не менее общий тон СМИ, освещающих действия Трампа, остаётся неизменным: экс-президент "выдохся", демонстрирует "низкий уровень энергии", "уже не тот".





Точно так же, как демократы могут добиться большего успеха, чем Байден, республиканцы могут добиться большего успеха, чем Трамп", - заключает Конн Кэрролл. И это не его личная точка зрения, а некая методичка, которая обязательна к исполнению во всех мейнстримных медиа. Кто эту методичку разработал, можно только догадываться, но, судя по всему, родилась она в недрах того самого "глубинного государства" (deep state), с которым все четыре года своего президентства и боролся Дональд Трамп.





Возвращение Трампа в Белый дом - настоящий кошмар для "глубинного государства". Deep state приложило колоссальные усилия, чтобы этого возвращения не случилось в 2020 году, мошенничеством и фальсификациями продвинув на пост президента Сонного Джо Байдена. Но теперь ситуация в некоторой степени вышла из-под контроля: престарелый и всё менее адекватный Байден не собирается ограничиваться одним президентским сроком и всерьёз намеревается побороться за переизбрание, а на фоне того, что происходит с экономикой, миграционной политикой и преступностью, он рискует проиграть не только Трампу, но и вообще любому кандидату, говорящему правду о событиях в США.





У "глубинного государства" остаётся лишь один вариант, чтобы не допустить повторного избрания "рыжего чудовища", - поддержать его соперника внутри самой Республиканской партии.





Именно это сейчас и происходит: почти все мейнстримные СМИ, включая те, что верой и правдой служат демократам, воспевают молодого - 44 года - губернатора Флориды Рона Десантиса, политика, который на прошедших 8 ноября промежуточных выборах одержал триумфальную победу над своим соперником-демократом Чарли Кристи (разрыв составил почти 20%).





Губернатор Флориды Рон Десантис сокращает некогда зияющий разрыв с бывшим президентом Трампом", - торжествует издание The Hill, которое уж точно нельзя отнести к симпатизирующим Республиканской партии. Речь идёт о данных опроса Harvard CAPS / Harris Poll, согласно которому за прошедший месяц рейтинг губернатора Флориды вырос на целых 11%: если бы республиканские праймериз состоялись сейчас, то за него проголосовали бы 28% избирателей (в октябре таковых было лишь 17%). Одновременно опрос показал уменьшение поддержки Дональда Трампа: если в октябре за него были готовы отдать голоса 55% опрошенных, то сейчас "всего лишь" 46%. "Хотя он по-прежнему удерживает двузначное преимущество над Десантисом, опрос отмечает резкое изменение политической силы бывшего президента", - комментирует журналист The Hill Макс Гринвуд.





Эндрю Салливан, колумнист британского издания The Spectator, злорадно констатирует, что, согласно опросам, Рон Десантис "внезапно" вырывается вперёд в целом ряде ключевых штатов: в Джорджии он впереди на 20% (57% против 37% у Трампа), в Айове, Нью-Гэмпшире, даже в Техасе (43% против 32%). Главное же, пишет Салливан, - в опросах фигурировали только Трамп и Десантис, а это означает, что способ, которым Трамп победил в 2016 году и который заключался в том, что он разбил оппозицию по частям - так, чтобы с ним не соперничал какой-то один кандидат, - в этот раз не сработает.





И Гринвуда, и Салливана сложно отнести к сторонникам республиканцев (последний вообще обамовский прогрессист и открытый гей). Так почему же они так радуются росту популярности Десантиса, который в значительной степени обязан своим триумфом жёсткой позиции в отношении преподавания "критической расовой теории" в школах и считается врагом "вокизма" и левизны?





Социологические опросы - штука весьма коварная. Совсем недавно промежуточные выборы в конгресс вновь доказали, что полагаться на данные социологии опасно.





Опросы уверенно предсказывали "красную волну", но она так и не материализовалась. Пыль вокруг выборов ещё оседает (в некоторых округах подсчёт голосов продолжается, хотя принципиально ситуацию это уже не изменит: контроль над палатой представителей будет у республиканцев, а над сенатом - у демократов), и каждая партия старается представить результаты своей победой.





Реальность, однако, такова, что обе партии, по сути, проиграли: демократы потеряли нижнюю палату конгресса, а республиканцы не сумели получить верхнюю, - и этот проигрыш нужно как-то объяснить избирателям. Причём демократам, в общем-то, можно особенно и не стараться: экономические проблемы страны очевидны даже самым последовательным сторонникам Байдена. А вот республиканцам принципиально важно найти козла отпущения, ответственного за то, что ожидавшаяся "красная волна" превратилась в едва заметную рябь на поверхности американского политического пруда.





Этим козлом отпущения предсказуемо стал Дональд Трамп.





Теперь СМИ акцентируют внимание на том, что несколько высокопоставленных кандидатов, поддержанных Трампом, проиграли соперникам-демократам, и возлагают ответственность за их проигрыш на экс-президента. Доля правды в этом есть - но вот, например, в Аризоне Кэри Лейк, считающаяся трамписткой, проиграла своей сопернице Кэти Хоббс 0,66% голосов и отказывается признать своё поражение, поскольку в округе Марикопа в самый ответственный момент вдруг перестали работать машины для голосования.





Возможность того, что "победа" демократов была достигнута путём фальсификаций, настолько очевидна, что прокуратура Аризоны открыла специальное расследование - а поскольку официальной сертификации итогов выборов ещё не было (её крайняя дата - 28 ноября), то здесь возможны неприятные для демократов сюрпризы. Что, если окажется, что и в Аризоне, и в Пенсильвании кандидаты Трампа проиграли не потому, что их поддерживал экс-президент, а потому, что Демпартия опять смошенничала, как это было в 2020 году на выборах президента?





Между тем в палате представителей всё обстоит совсем не так уж плохо - и для республиканцев, и для Трампа. Подавляющее большинство конгрессменов-республиканцев, которые с января будут контролировать нижнюю палату, - трамписты. Их имена менее известны, чем имена доктора Оза или Кэри Лейк, но именно они - верная армия Трампа. А это, помимо всего прочего, означает, что палату представителей ожидают жестокие схватки между "слонами" и "ослами", поскольку лидером демократического меньшинства, скорее всего, станет вместо старухи Пелоси молодой и агрессивный Хаким Джеффрис - конгрессмен от штата Нью-Йорк.





Джеффрис скандально известен тем, что упорно и последовательно отрицает законность результатов выборов… но не 2020 года, конечно, а 2016-го. Только если за отрицание результатов выборов 2020 года трампистов клеймят "теоретиками заговора" и "распространителями бредовых идей", то Джеффриса, напротив, продвигают в спикеры нижней палаты конгресса. Ещё бы, ведь он уверенно заявляет: "Россия вмешалась в наши выборы. Атаковала нашу демократию с единственной целью - искусственно поместить кого-то по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома. - К. Б.). Они преуспели".





Он продолжал утверждать, что Трамп был "поставлен русскими" на пост президента, даже после того, как расследование спецпрокурора Мюллера не нашло никаких доказательств "русского сговора".





Сможет такой фанатик, которому под каждым кустом мерещатся русские агенты, найти общий язык с трампистами-республиканцами в палате представителей? Вопрос, что называется, риторический.





Обострение конфликта между партиями в конгрессе - лишь одно из очевидных последствий возвращения Трампа на политическую сцену. Просматриваются и другие: почти неизбежное инициирование импичмента Байдену (да, через сенат этот импичмент не пройдёт, но крови Сонному Джо и демократам попортит), споры вокруг военной помощи Украине, аудит ФБР, несколько лет отказывавшегося расследовать "адский ноутбук" Хантера Байдена… Одним словом, возвращение Трампа - это гарантированная турбулентность системы, своего рода политическое торнадо, грозящее смести укрепления "глубинного государства".





Если богатые и аристократические классы боятся возвращения Трампа к власти, на это есть веские причины. Он в их мире, но не от него. Если он сможет противостоять их песне сирен о глобализме и дешёвой рабочей силе, он, возможно, сумеет избежать участи Наполеона и насладиться вторым актом, более сильным, чем первый", - пишет опытный и мудрый журналист Фрэнк Майл, один из немногих политических обозревателей, не боящихся встать на сторону экс-президента. Но именно эта перспектива - возвращения Трампа, как Наполеона, бежавшего с острова Эльба, который может выиграть своё Ватерлоо, - и заставляет его врагов из истеблишмента (неважно, какой партии) эксплуатировать тему засилья стариков в американской политике, делая ставку на "перспективную молодёжь" вроде Рона Десантиса.





Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.