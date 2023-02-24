23.02.2023, 16:13 3506
Проблема СНВ включает в себя вопрос военного космоса
Фото: Depositphotos
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Проблема СНВ - это не просто проблема динамики ядерных арсеналов двух стран, это вопрос качества арсеналов и вопрос военного космоса, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Система ОСВ - СНВ ограничивала не только носители, но и их технологические возможности, а именно: число систем с разделяемыми боевыми частями, число разделяемых частей на один носитель, допустимость наличия орбитальных ядерных систем и баллистических систем воздушного старта.
До подписания ОСВ-1 в СССР в районе Байконура стояло несколько полков с системой "Р-36орб", которая могла вывести на околоземную орбиту ядерный боезаряд-спутник. При получении команды спутник падал на цель. Такой спутник обесценивает все технологически возможные варианты ПРО и стратегического ПВО. Орбитальный заряд может идти к цели с любого направления, его скорость будет грандиозной (для нахождения на околоземной орбите надо иметь скорость не ниже первой космической, то есть 7,91 километра в секунду), у него нет ограничений по дальности поражения.
Можно предположить, что проект "Авангард", над которым пару лет назад западные СМИ успели посмеяться, назвав его "мультиками Путина", восстанавливает данную возможность. Важно, что комплекс может применяться и в неядерном - кинетическом исполнении. В публичных ресурсах указывается, что только кинетическая сила удара будет близка к взрыву 16-тонного тротилового боезаряда.
Продажа Украине не самой свежей военной техники для загрузки своего ВПК новыми заказами обернулась для англосаксов перспективой полной утраты сателлитов в Причерноморье и гонкой стратегических наступательных вооружений в неудобных для них условиях.
Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
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22.02.2023, 10:37 6916
Быстрое восстановление экономики Китая способствует росту мировой экономики
Фото: Посольство КНР в РК
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Крупнейшая за последнюю сотню лет пандемия и невиданные перемены переплетаются и накладываются друг на друга, что приводит к множественным кризисам, таким как нехватка энергии, продовольственная безопасность и высокая инфляция, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. В 2022 году Китай, столкнувшись со стремительно меняющейся международной обстановкой и гигантскими сложными задачами стабильного развития внутренних реформ, эффективно отреагировал на последствия эпидемии, энергично способствуя стабилизации и восстановлению экономики, стабильно повышая качественное развитие, неуклонно улучшая благосостояние людей, обеспечив надежную и плотную защиту жизни населения, сдал тяжелый табель успеваемости.
Экономический рынок остается незыблемым. На фоне растущих рисков "стагфляции" в мировой экономике экономика Китая продемонстрировала сильную устойчивость и жизнеспособность. В 2022 году общий объем экономики Китая превысил 120 трлн юаней (около 18 трлн долларов США), ежегодный рост составил 3%, быстрее, чем в большинстве крупных экономик. ВВП на душу населения остается выше 12 тысяч долларов США в течение двух лет подряд. Добавленная стоимость национальной промышленности достигла 40,2 трлн юаней, а добавленная стоимость обрабатывающей промышленности достигла 33,5 трлн юаней, заняв первое место в мире. Общий объем производства зерна достиг 686,7 млн тонн, который оставался стабильным на уровне более 650 млн тонн в течение восьми лет подряд. Годовая общая стоимость импорта и экспорта достигла нового уровня, впервые преодолев отметку в 40 трлн юаней. На конец года сальдо валютных резервов достигло 3,1277 трлн долларов США, оказавшись на первом месте в мире.
Замечательные результаты достигнуты в качественном развитии. Китай настаивает на качественном экономическом развитии с помощью новых концепций развития, и разворачивается процветающая картина китайской модернизации. Стратегия инновационного развития была реализована в полном объеме, китайские астронавты совершили первую в истории космонавтики ротацию экипажа на орбите. Первый китайский магистральный авиалайнер C919 был поставлен заказчику. ГЭС Байхэтань была полностью введена в эксплуатацию. Китай поднялся на одиннадцатое место в Глобальном инновационном индексе. Ведущая роль нового импульса становится все более заметной. В 2022 году добавленная стоимость высокотехнологичного производства сверх установленного размера увеличилась на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, что на 3,8 процентных пункта быстрее, чем у всех отраслей сверх установленного размера. Согласно расчетам Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, масштабы цифровой экономики Китая составили примерно до 50 трлн юаней в 2022 году, что показало увеличение в годовом исчислении примерно на 10%.
Благосостояние народа неуклонно повысилось. Перед лицом резкого роста мировых цен на продовольствие и энергоносители и высокого давления со стороны импортируемой инфляции средства к существованию китайского народа эффективно гарантированы, а результаты развития принесли людям больше пользы. В 2022 году было создано 12,06 млн новых рабочих мест в городах, что превышает годовой план. Располагаемый доход на душу населения в реальном выражении вырос на 2,9%, в основном синхронно с экономическим ростом. Годовая потребительская цена (ИПЦ) выросла на 2,0% по сравнению с предыдущим годом, производство говядины, баранины, птицы, молока и морепродуктов увеличилось по всем направлениям. Запасов овощей и фруктов достаточно, а цены стабильны, что резко контрастирует с высокой инфляцией в США и Европе. Охват системы социального обеспечения продолжает последовательно расширяться, и к концу 2022 года количество людей, участвующих в национальном базовом пенсионном страховании, достигло 1,05 миллиарда человек.
Открытость на высоком уровне идет быстрым и верным шагом. Столкнувшись с накоплением рисков в мировой экономике и противодействием протекционизму, Китай открывается все больше и больше. Негативные списки для доступа иностранных инвестиций были дополнительно сокращены, а перечень отраслей, поощряющих иностранные инвестиции, значительно расширился. Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров, Китайская ярмарка импорта и экспорта, Китайская международная ярмарка торговли услугами и Китайское международное импортное ЭКСПО были успешно проведены, продемонстрировав жизнеспособность и очарование экономики Китая в условиях новой модели развития. Всестороннее региональное экономическое партнерство было официально реализовано, и глобальная сеть зон свободной торговли, отвечающих высоким стандартам, продолжает расширяться. Круг друзей "Пояса и пути" продолжает расширяться: Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути" со 151 страной и 32 международными организациями. "Отчет об открытости мира - 2022" показывает, что индекс открытости Китая вырос на 5,6%, а его рейтинг поднялся на 8 позиций.
В настоящее время мировая экономика находится на перепутье, свирепствуют антиглобализм, унилатерализм и протекционизм. Столкнувшись с такой мировой ситуацией, страны должны выбрать "взаимовыигрышное сотрудничество" для непрерывного продвижения экономической глобализации или "разрыв производственной цепочки", который подтолкнет многостороннюю торговую систему к дальнейшему расколу. 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, который прошел в 2022 году, дал свой ответ: Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, непреклонно осуществлять стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш, непрерывно предоставлять миру новые возможности на основе новых достижений в собственном развитии, способствовать развитию мировой экономики открытого типа, чтобы приносить еще большее благо народам всех стран мира. 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая не только наметил грандиозный план, положивший начало новому пути во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации, но и придал новые силы для общего процветания всех людей, гармоничной материальной цивилизации и духовной цивилизации, модернизации гармоничного сосуществования человека и природы, модернизации мирного развития. В духе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая экономический корабль Китая продолжит плыть по ветру и волнам, обеспечивая непрерывный импульс и новые возможности для мировой модернизации.
2023 год - это первый год полной реализации духа 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Экономика Китая восстанавливается на полной скорости, и различные экономические показатели в начале года уже показали "хороший старт", создавая прочный фундамент для качественного экономического развития в течение всего года. В январе этого года индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая (PMI) вырос до 50,1%. Во время каникул по случаю праздника Весны было совершено около 308 млн туристических поездок внутри страны. Количество людей, въезжающих и выезжающих из страны, увеличилось на 120,5% по сравнению с прошлым годом. Потребление в автономном режиме, такое как общественное питание, фильмы и покупки, восстановилось больше, чем ожидалось. Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Morgan Stanley и другие международные организации повысили свои последние прогнозы экономического роста Китая в этом году примерно до 5%.
2022 год - важная веха в истории развития отношений между Китаем и Казахстаном. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан с историческим государственным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК, в котором подтверждена готовность прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью. В 2022 году экономические и торговые инвестиции между двумя странами неуклонно росли, сотрудничество в области производственных мощностей дало плодотворные результаты, также достигли плодотворных результатов в области взаимной связи и взаимного сообщения, развили сотрудничество и в новой отрасли, а объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг рекордного уровня 31,1 млрд США. Был достигнут положительный прогресс в ряде ключевых проектов сотрудничества, таких как проект Атырауского государственного нефтехимического комплекса, проект Кызылординского государственного стекольного завода, проект Алматинской государственной ветровой электростанции "Шелек" - 60 МВт, а также количество и объем железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа достигли рекордного уровня.
2023 год - это первый год нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие инициированной в Казахстане инициативы "Один пояс, один путь". Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Казахстан будут усиливать стыковки стратегий развития, совместно реализовывать глобальные инициативы развития, углублять качественное сотрудничество в совместном строительстве "Один пояс, один путь", укреплять сотрудничество в традиционных сферах, а также неуклонно расширять большие данные, искусственный интеллект, цифровые финансы, электронную коммерцию, зеленую энергетику, чтобы придать дополнительный импульс региональной и мировой экономике.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
21.02.2023, 17:00 9036
Грани реальности: рефлексия повестки. 20 февраля
Фото: Depositphotos
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Событийная повестка последних лет полна не только беспрецедентного драматизма, но и пугающего своим эсхатологизмом символизма.
Мы современники периода "возврата истории", если перефразировать терминологический аппарат Ф.Фукуямы.
Перезапуск произошел с пандемии, которая в публичном поле для большинства жителей проявилась с заявления ВОЗ от 30 января 2020 года о чрезвычайной ситуации в Китае в связи со вспышкой нового коронавирусного заболевания.
Пандемия вырвала общество потребления, перерожденное производное от концепции государства всеобщего благоденствия, из состояния безмятежного прожития и накопления в ситуацию неопределенности, бесправия и отчаяния.
Пандемия "плавно" перешла в череду политических и военно-политических кризисов, самым медийным из которых стала эвакуация западного блока из Афганистана и визуализация триумфа "Талибана". "Талибан" оказался высокоорганизованной структурой, субъектом, который очень хорошо научился действовать в постиндустриальных условиях, будучи носителем идей консервативной архаики.
В феврале 2022 году проходит очередная Мюнхенская конференция по безопасности, на которой впервые за два десятилетия не присутствует российская делегация.
Позже европейские политики будут утверждать, что в тот период отчаянно настаивали на том, чтобы Украина выполнила Минск-2 и избежала конфликта. Однако это плохо вяжется с заявлениями ЕС о готовности принимать решительные санкции в случае активных силовых действий Москвы. Фактом остается то, что евроатлантические центры и администрация Украины приняли решение не идти по пути деэскалации. Больше похоже, что в ходе Мюнхена-2022 осуществлялась окончательная синхронизация планов перед активной фазой кризиса, ведь к тому моменту ВСУ уже несколько недель без остановки обстреливали из тяжелых вооружений города Донбасса, самым вопиющим образом попирая гуманитарное право и систему ООН. Мюнхен - город с плохой наследственностью и неподходящее место для конференций про мир.
2022 год полностью оправдал свой символизм в логике восточного календаря: Тигр принес неожиданные изменения и потрясения. Мир окончательно изменился и вернулся к своему базовому состоянию - схватки - до периода, который Фукуяма назвал "концом истории". "Конец истории" - это безвременье, благоденствие между большими геополитическими циклами: 1914 - 1990/91 и тем, который начался в 2020 году. Ровно так же период декаданса конца XIX и начала XX века был безвременьем и годами процветания между геополитическим циклом, который завершился объединением и становлением кайзеровской Германии, и циклом, стартовавшим в 1914 с Первой мировой войны.
Мюнхенский форум - 2023 дал еще больше мрачных ассоциаций. Макрон якобы умиротворительно рассуждает о том, что Франция не сторонник полного разгрома России, премьер-министр Великобритании и еврочиновники выступают за передачу всех резервов боеприпасов Киеву, а госсекретарь США высказывает уверенность в победе Киева.
Великобритания в 1939 году проводила политику умиротворения Германии, отдавая ключевые промышленные территории соседних стран нацистскому режиму для усиления его военной машины, и подталкивала Рейх к конфликту с СССР. В 2023 году под лидерством Великобритании ЕС делает ровно то же самое - отдает все военные резервы открыто фашиствующей Украине с той же целью. И 1939-й, и 2023-й приходятся на год Кролика по восточной системе. В 1939-м можно было избежать худшего, в 2023-м тоже можно; тогда шла война в Испании, сейчас - в Украине.
21 февраля состоится обращение к парламенту и народу В. Путина и ответное беспрецедентное обращение Байдена к народу России. Это рост поляризации. Скромно поданная новость от имени главы "Ростех" С. Чемезова о кратном росте производства военной техники и боеприпасов, а по некоторым видам, - до 50 раз, лишь оттеняет диспозицию сторон. Мы вправе говорить о приближении напряжения к уровню Берлинского кризиса.
Прямые удары по узловой инфраструктуре малоценных сателлитов - Польши и Румынии - становятся вполне реальной перспективой. Никакого коллективного ответа НАТО не будет, НАТО и так воюет прямо и на максимуме в рамках своих интересов. Применять ОМП никто из того, кто это реально может - США, не станет. Польша - это всего лишь Польша.
Мюнхен 2023 года, скорее всего, означает, что для Украины англо-саксы выбрали судьбу не Вьетнама, как казалось в прошлом году, а Сомали. То есть им совершенно неважно, что будет потом.
Напряжение вокруг 21 февраля со стороны Запада может также означать, что Кремль смирился с тем, что в Украине нет сил, которые были бы заинтересованы в том государстве и народе как таковом, а значит, сейчас возможен только формат достижения безоговорочной капитуляции, а не переговоры о новых правилах соседства.
Если подобные тезисы прозвучат, то, скорее всего, весной в ходе визита Си Цзиньпина в Москву будет объявлено о восстановлении второго военно-политического блока, который займет место Варшавского договора. Предположим, что "стартовый состав" будет таков: Россия, Китай, Иран, Беларусь, Сирия с несколькими десятками стран - ассоциированных членов и быстрым ростом числа участников, а также расширением зоны ответственности на Центральную Азию, Центральную и Северную Африку, Переднюю Азию, частично Южную и Центральную Америку.
Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
13.02.2023, 13:54 17436
Землетрясение в Турции и Сирии унесло тысячи жизней. Можно ли избежать таких катастроф в будущем?
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение шокировало весь мир. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет. До сих продолжается разбор завалов, а счет погибшим идет уже на десятки тысяч. Ученые уверены, что подобных геологических процессов невозможно избежать. Но это не значит, что нельзя сократить число жертв и суммы ущерба от будущих катаклизмов. Причины подземных толчков и способы их предсказания - в материале "Ленты.ру".
За последние восемь лет в мире неоднократно регистрировались мощные землетрясения, унесшие жизни тысяч людей. В Афганистане в июне 2022 года произошел толчок силой 6,1 балла, погибли более 1100 человек. Летом 2021 года катастрофа с магнитудой 7,2 )по шкале Рихтера) привела к гибели 2200 людей. Сентябрь 2018 года запомнился в Индонезии землетрясением силой 7,5 балла, вызвавшим цунами, в результате чего погибли более 4300 человек. Крупнейшая катастрофа произошла в Непале в 2015 году: было зарегистрировано почти 9000 смертей после сейсмической активности мощностью 7,8 балла.
На момент написания статьи число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 20 тысяч человек, а пострадавших - более 90 тысяч, на месте происшествия продолжаются разборы завалов. Тем временем общее число погибших в двух странах - почти 24 тысячи. По оценкам экспертов, экономический ущерб от катастрофы может достигнуть четырех миллиардов долларов.
Выраженную сейсмическую активность в этом регионе еще в 2018 году спрогнозировал профессор, инженер-геофизик и специалист по подземным толчкам Ахмед Эрджан. По его словам, 2020, 2021 и даже 2023 годы - годы землетрясений в Анатолии.
В разговоре с местным CNN он отметил, что крупнейший город Турции - Стамбул может ждать череда сильнейших землетрясений после 2033 года. Если катастрофа произойдет позже (к 2045 году и далее), то риски значительно увеличиваются, поскольку масштаб накопленной энергии будет сопоставим с сотнями атомных бомб. В результате могут пострадать миллионы жителей.
Особую опасность в городе представляет плотность населения, а также большое количество ветхих зданий, которые не являются сейсмоустойчивыми.
Землетрясение может затронуть 35 процентов азиатской стороны Стамбула. Около 65 процентов разрушений прогнозируется в европейской части города", - Ахмет Эрджан.
Происшествия такого рода возможны и в Крыму. "Данный регион входит в тот же сейсмический пояс, что и Турция, поэтому возникновение там подземных толчков возможно", - рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
Такого же мнения придерживается доцент кафедры физики Земли физфака МГУ Анна Люсина. По ее мнению, землетрясения в Крыму могут произойти, поскольку специалисты еще не определили направление разлома. "Но Земля настолько нелинейная и сложная система, а природа настолько непредсказуема, что сейчас могут быть землетрясения и там, где их не ждешь. Поскольку это акватория Черного моря, то все может быть", - отметила Люсина.
Почему происходят землетрясения
Большое количество жертв и разрушений в результате февральского землетрясения объясняется сочетанием нескольких факторов. Если откинуть такие причины, как время (катастрофа произошла около 4 утра по местному времени, когда большинство людей спали) и хрупкое состояние большинства строений, то главными геологическими причинами станут местоположение и большой срок, прошедший с момента последних мощных подземных толчков, что привело к накоплению энергии, а затем более мощному ее высвобождению.
Все дело в том, что Турция находится в одной из самых сейсмоактивных зон в мире - Средиземноморском поясе, который уступает по частоте землетрясений только Тихоокеанскому поясу, на который приходится 90 процентов всех подземных толчков планеты.
Точный механизм происхождения землетрясений до сих пор не изучен. Однако известно, что большинство очагов возникает в земной коре на глубине 30-40 километров от поверхности Земли. Причиной этого является быстрое смещение литосферных плит и упругой деформации пород в эпицентре. Участки земной коры постоянно меняют свою форму в процессе раскола, рифтинга или спаивания. В Турции причиной мощного землетрясения стало именно смещение Анатолийской плиты на несколько метров. Этот участок граничит еще с тремя плитами - Арабской, Евразийской и Африканской, которые регулярно друг на друга наезжают.
Иногда литосферные плиты могу частично тонуть в мантии, достигая внешнего ядра. Так, британские специалисты недавно обнаружили, что стекающая с поверхности Земли в разломы вода при движении тектонических плит приводит к таянию мантии. Затем она скапливается у основания перекрывающей плиты, после чего направляется к вулканическим центрам, где происходят извержения вулканов. Однако подобного типа землетрясения (вулканического происхождения) обычно достаточно слабые, хотя и продолжительные.
Колебания земной поверхности начинаются с толчка, далее идет разрыв и смещение горных пород. Периодически пласты земли, находящиеся по разным сторонам разлома, надвигаются друг на друга, образуя хребты. В иных случаях - они опускаются, формируя русла рек и водопады. Нередки случаи разжижения грунтов - когда рыхлые и влажные слои почвы начинают себя вести как жидкость: снижается эффективное напряжение, достигается критическое ускорение или коэффициент пустотности. Наиболее характерны такие свойства для ила, песка, глины, лесса и так далее. Также подземные толчки смещают со склонов верхние слои почвы, приводя к обвалам и оползням.
Землетрясения могут происходить не только под сушей, но и под океанами и морями. В таком случае они вызывают цунами - гигантские волны, образуемые резким смещением участка морского дна. Цунами появляются при толчках любой силы, но наибольшей мощности достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 7).
По поводу шкалы интенсивности толчков: в мире используется несколько различных шкал, предложенных разными сейсмологами. В США - модифицированная шкала Меркалли, в Японии - шкала Японского метеорологического агентства, в Европейском союзе - европейская макросейсмическая шкала, а в России - шкала Медведева - Шпонхойера - Карника.
Шкала интенсивности оценивает только наземные последствия землетрясения, в отличие от магнитуды, которую определяют сейсмографы.
Большинство из шкал интенсивности (кроме Японии) представляют собой 12-балльную систему, где 1 - неощутимое для человека воздействие, регистрируется только сейсмическими приборами; 7 - появляются повреждения и трещины в каменных домах, но антисейсмические постройки остаются невредимыми; а 12 - характеризуется колоссальными изменениями в земной коре, трещинами, обвалами и оползнями в больших количествах, реки начинают отклоняться, меняется рельеф, и ни одно сооружение не выдерживает.
Минимизация рисков
Поскольку повлиять на такие процессы, как движение литосферных плит, человечество никак неспособно, то все что остается - грамотно и своевременно прогнозировать и информировать об опасности. До сих пор делать это достаточно проблематично, так как предсказать подземные толчки с точностью до часа и конкретной точки специалисты не могут из-за огромного количества воздействующих на землетрясения геологических факторов, а также потому, что сейсмические волны двигаются со скоростью несколько тысяч километров в час. Однако с каждым годом удается достигать все лучших результатов в этом направлении.
В декабре 2022 года в Калифорнии (США) произошел подземный толчок магнитудой 6,4. Запущенная три года назад система раннего оповещения ShakeAlert не смогла среагировать оперативно, и людям не хватило времени на эвакуацию. Программа, установленная на телефоны населения, использует данные сейсмометров и отправляет сообщение с предупреждением. В этот раз некоторые пользователи получили предупреждение за 10 секунд. При этом авторы отмечают, что данного времени достаточно, чтобы успеть выбежать или укрыться, например, под столом, а также остановить поезда, чтобы исключить риск их схода с рельсов.
Для более точных прогнозов необходимо подробное изучение самих геологических процессов. Как упоминалось ранее, ученые все еще мало знают о конкретной механике возникновения сейсмической активности. Помочь в этом может составление новых моделей литосферных плит.
Так, новозеландские ученые разработали новую кинематическую модель границы Австралийской и Тихоокеанской плиты, используя измерения скорости скольжения по разломам, а также физические расчеты. Метод позволил им оценить скорость смещения разломов по всей Новой Зеландии. Оказалось, что в некоторых регионах страны уровень сейсмической опасности занижен или завышен относительно существующих представлений.
Также недавно была обновлена мировая карта литосферных плит. В последний раз ее дополняли 20 лет назад - в 2003 году, к тому же тогда модель состояла преимущественно из крупных участков. Теперь ученые подробно нанесли на карту движение микроплит. Такая точность позволяет отследить распределение движения плит в 90 процентах землетрясений и в 80 процентах извержений вулканов за последние три миллиона лет. Ведь чем больше данных имеется, тем более четким будет прогноз. Это было доказано в процессе новых исследований и все чаще учитывается при построении будущих моделей.
Например, раньше считалось, что землетрясения "имеют краткосрочную память", то есть каждый последующий толчок будет зависеть от даты предыдущего мощного землетрясения. Теперь специалисты пришли к выводу, что сейсмические явления "обладают долговременной памятью". Имеется в виду, что иногда землетрясение не снимает все возникшее напряжение, которое со временем накапливалось на разломе. Сохранение недовыпущенной энергии может удерживаться, а затем вызывать другие мощные толчки "не по расписанию".
В последние годы все больший упор делается на современные технологии. Специалисты Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) представили новый способ обнаружения приближающегося землетрясения. Делать это предлагается на основе фиксирования изменений геомагнитных полей, которые формируются перед толчком. Технология может покрывать собой область до трех тысяч километров.
Для мониторинга окружающей среды и управления чрезвычайными ситуациями используются орбитальные спутники. Такой, например, в Китае запустили в октябре 2022 года. Аппарат предоставляет радиолокационные изображения S-диапазона с разрешением пять метров, которые затем используются в том числе для изучения ситуации на местности, где произошло землетрясение. После трагедии в Турции спутниковыми данными на месте происшествия 17 членов Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам поделились своими данными, чтобы помочь спасателям.
В Иране ведутся наработки спутника "Аят", который сможет прогнозировать подземные толчки и другие катаклизмы. В свою очередь в Японии создали дроны для измерения положения и рельефа морского дна для прогнозирования и отслеживания сдвигов земной коры под водой, которые провоцируют смертоносные цунами.
Для этих же целей все чаще внедряются технологии искусственного интеллекта. В научной лаборатории прогнозирования RIKEN разработали систему раннего оповещения. Технология основана на 150 морских станциях, обладающих датчиками для мониторинга морского дна, а также нейросети, которая за доли секунды обрабатывает эти данные и своевременно извещает специалистов и население. В результате у людей появляется гораздо больше времени на спасение от природных катаклизмов.
Предыдущие методы включали в себя сложные нелинейные уравнения на стандартном компьютере, которые приходилось решать после регистрации сейсмической активности. На это у сейсмологов уходило около получаса. Для сравнения: мощнейшее цунами 2011 года в Японии обрушилось на побережья всего через 45 минут после толчка.
Алгоритмы глубокого обучения уже задействуют и для прогноза землетрясений на суше. Мексиканские исследователи создали ИИ, который берет динамические данные о происходящих геологических процессах, а затем прогнозирует дальнейшие изменения разломов и время следующего землетрясения. Правда, пока что технология была протестирована только в лабораторных условиях, а все прогнозы были основаны на прошлых данных. В настоящее время ведется доработка системы для более точных прогнозов.
25.01.2023, 20:30 94156
Опрос КТ: 88% респондентов считают, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки Эксклюзив КТ
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?"
88% участников опроса ответили: "Да, запрет нужно вводить немедленно"; 4% выбрали ответ: "Нет, необходимо продолжать издевательства над животными"; 7% - "мне все равно".
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
В эксклюзивном материале Kazakhstan Today исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
10.01.2023, 23:45 136591
Опрос КТ: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет в связи с большим количеством пострадавших от травм и ожогов и звуковым воздействием взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?"
45% участников опроса ответили: "Да, необходимо полностью запретить фейерверки"; 40% считают, что "необходимо обязать граждан выполнять действующие законодательные ограничения по времени и месту использования фейерверков"; 3% выбрали ответ: "Без круглосуточных фейерверков праздники невозможны"; 10% - "мне все равно".
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru.
В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект.
Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.
Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info.
Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации.
Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков.
К примеру, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.
В Казахстане в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек (из них 3 детей). За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей).
22.12.2022, 12:40 63726
2023 год: острой фазе нового мирового кризиса быть?
Фото: Depositphotos
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В середине 2021 года большинству экономистов и аналитиков было очевидно приближение волн инфляции, связанных с избыточной денежной массой в мировой экономике. Не обеспеченные реальным движением товаров деньги разбалансировали сначала сырьевые рынки, а затем это по каскаду распространилось на другие товарные рынки, сообщает информационное агентство REX.
Напомню, что в то время центральные банки всего мира в голос твердили, что никакой инфляции не будет. И что все это временно. Поэтому я бы не доверял утверждениям некоторых центральных банков сегодня о том, что никакой затяжной депрессии не будет. Я полагаю, что они лишь стараются сформировать у участников рынков "положительные" ожидания, которые действительно могут улучшить ситуацию.
Однако практика показывает, что такие ожидания сформировать не удается. И все идет своим чередом.
В начале года мы прогнозировали начало стагфляции в крупнейших мировых экономиках. И в общем-то, наш прогноз сбылся. И в США, и в России, и особенно в Европе началась стагфляция. И это очень разрушительное состояние.
На мой взгляд, главный эффект стагфляции как одновременной инфляции и стагнации экономики заключается в разрушении институциональных хозяйственных связей. Множество компаний уже не может вести дела как прежде, поскольку серьезным образом изменяются рыночные условия. Растут цены на сырье, товары, услуги. И при этом не растет покупательная способность. На многих рынках начинают падать прибыли. Это приводит участников рынка к замешательству и хаосу.
У всех на слуху паника, охватившая британские рынки этой весной. Никакие интервенции Банка Англии не спасли рынки от масштабных распродаж, снизивших цену британского фунта, а также стоявших Лиз Трасс кресла премьер-министра. И это только первые ласточки возможного кризиса.
На текущий момент дополнительным отрицательным стимулом является ужесточение денежно-кредитной политики западными центральными банками. Все они, начиная с американской ФРС, активно повышают учетные ставки, что повышает цену заимствований в экономике. За несколько последних лет практически неограниченной денежной эмиссии на рынках сложились привычки и практика, когда заемные деньги практически ничего не стоили. И теперь, когда ЦБ всего мира, пытаясь обуздать вызванную их действиями инфляцию, повышают ставки, практике бесплатных денег приходит конец.
На мой взгляд, текущие события - это следующая стадия разворачивающегося с 2021 года кризиса. Рост ставок - естественная реакция на инфляцию. Но она порождает новые волны издержек в экономике. И эти волны вполне способны выбить наиболее слабые элементы производственных цепочек.
Если цена заимствований увеличивается, то многие компании с невысокой или даже отрицательной инфляцией, которые раннее были способны поддерживать себя на плаву, сегодня перестанут справляться и сводить концы с концами. Это вполне может спровоцировать волну банкротств. Именно волна банкротств компаний, фондов и закредитованных частных лиц, на мой взгляд, будет следующим этапом развития мирового экономического кризиса.
Еще в конце 2020 года в условиях сверхнизких ставок американская пресса писала о резком росте числа "зомби-компаний". Организаций, чья деятельность возможна только за счет накопления новых долгов. В конце ноября 2022 года российский ЦБ предупредил о появлении "зомби-компаний" на отечественном рынке ценных бумаг.
Я полагаю, что именно такие, сильно закредитованные компании - это слабейшее звено в экономических цепочках в условиях резкого роста ставок. Именно их массовое падение и банкротство способно спровоцировать переход на следующую стадию кризиса. А следующей стадией, по моему мнению, будут волны банкротств, провоцирующие еще большее снижение доступности заемных средств в экономике. Что в свою очередь приведет к общему падению спроса и экономическому торможению.
Именно от того, смогут ли регуляторы сегодня справиться и не допустить массовых банкротств "зомби-компаний", на мой взгляд, зависит, будет ли кризис развиваться дальше или нет.
Экономические власти разных стран вполне могут справиться с одиночным банкротством даже очень крупных компаний, выдавая им адресную помощь, национализируя их или обеспечивая их поглощения другими, более устойчивыми компаниями.
Однако в условиях общего повышения ставок снижение доступности денег и рост цены кредита может привести к такой ситуации, когда количество падающих компаний станет настолько большим, что экономические власти не справятся. На мой взгляд, текущая вероятность продолжения масштабного кризиса, о котором, например, говорил недавно известный экономист Нуриэль Рубини, составляет 60-70%.
Когда эта массовая волна банкротств может произойти? Здесь нужно опираться на институциональные условия современного бизнеса. А также можно посмотреть на прошлый опыт.
Сколько может просуществовать компания, которая столкнулась с неизбежным разрывом в своих балансах и угрозой банкротства. В зависимости от размера компании период может составить от полугода до полутора лет. Иногда даже больше. Сколько времени прошло с периода ужесточения ставок ФРС до банкротства Lehman Brothers, спровоцировавшего кризис 2008 года? Пик ставок тогда пришелся на середину 2006 года, а указанное банкротство произошло 15 сентября 2008 года.
Вот, собственно, и ответ на вопрос, в течение какого периода мы можем увидеть развитие кризиса. С учетом того, что цикл повышения ставок сегодня мировыми банками еще не закончен, можно говорить о том, что 2023 и 2024 годы вполне могут стать годами острой фазы следующего мирового кризиса.
Экономика развивается по своим законам, и за допущенные перегибы рано или поздно придется платить. Как кризис может проходить дальше, вполне понятно. У экономических властей разных стран еще время не допустить его развития и усугубления ситуации. А вот удастся им это или нет, мы увидим в самом ближайшем будущем.
Автор - Петр Заборцев, экономист
10.12.2022, 23:44 74821
Эксперты опровергают заявление Запада о провале политики "нулевой терпимости" к COVID-19
Фото: кадр с видео
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В последние дни Китай значительным образом оптимизировал работу по профилактике и контролю COVID-19. Новые меры выработаны исходя из актуальной эпидемиологической ситуации, учитывая мутацию вируса. Власти надеются таким образом сдерживать эпидемию более эффективно и рационально. Между тем, западные СМИ все чаще распространяют информацию о провале политики "нулевой терпимости" к ковиду. А вот мнение китайских и иностранных экспертов по этому поводу, сообщает CGTN.
В начале Китай ввел строгие меры по борьбе с эпидемией, а теперь ослабил контроль. Я считаю, что это научный подход. Он не был неудачным, как утверждают некоторые западные СМИ. Я думаю, что ослабление мер основано на успешных профилактических мерах и глубоком понимании вируса Омикрон. Я думаю, что профилактика и борьба с эпидемией в Китае была очень эффективной по сравнению со многими другими странами. Уровень смертности, непосредственно вызванный COVID-19, довольно высок во многих странах, а в Китае он очень, очень низок, а в некоторых регионах и вовсе отсутствует. Вспомните Гуанчжоу во время последнего всплеска COVID, сотни тысяч людей заразились, но критических случаев было очень мало. Это очень важно. Жизнь и имущество людей очень важны", - рассказал профессор китайского университета Гонконга в Шэньчжэне.
В Китае само количество заражений и количество смертей от этого вируса гораздо, в сотни раз меньше, чем в других странах. Я думаю, что меры сами себя оправдали. Если вспомним, итоги 2020 года, когда все экономики мира самые развитые пошли вниз, показали падение, Китай был единственным, кто показал рост. С учетом того, что как в Китае относятся к людям, та же победа над бедностью, все-таки человек - это приоритет. Поэтому здесь скорее всего правительство заботиться о своем населении. И то, что сейчас во всем мире штаммы слабее, коронавирус уже не такой сметроносный, я думаю, что весь мир уже возвращается к жизни", - поделился мнением Тимур Шаймергенов, профессор института дипломатии Академии госуправления при Президенте РК, эксперт Центра по изучению Китая
06.12.2022, 19:24 78541
Старикам здесь не место
Фото: Depositphotos
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День рождения президента США Джо Байдена, которому в минувшее воскресенье стукнуло 80 лет, вновь оживил разговоры о том, что американской политике угрожает геронтократия - власть стариков. "Мы не самые большие поклонники политики, которую проводит Демпартия, но мы отказываемся верить, что Байден - лучший человек, которого она может выдвинуть в 2024 году, - пишет журнал The Washington Examiner. - В преклонном возрасте Байден стал опасен для себя и для других… Решение снова баллотироваться на пост президента может быть только актом эгоизма. Байдену пора отойти в сторону, а возглавить Демпартию пора кому-то другому", сообщает RT.
Помимо Байдена, на американском политическом олимпе полным-полно цепко держащихся за власть стариков и старух. Лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу - 80 лет. Нэнси Пелоси, которая до января 2023 года будет спикером палаты представителей, 82 года. Конгрессвумен от Калифорнии Максин Уотерс (той самой, что разоблачала русского агента Айболита в стране Лимпопо) - 83 года. Её коллеге по Демпартии Грейс Наполитано - 85. Конгрессмену-республиканцу Хэлу Роджерсу - 84. Демократу Биллу Паскреллу - 85. Джиму Инхофу, сенатору-республиканцу от Оклахомы, - 88 лет. Его коллеге из Айовы Чаку Грассли - 89. Ну а старейшему члену сената, демократке Дайэнн Файнстайн из Калифорнии, в июне стукнет 90.
Вся эта богадельня, по сравнению с которой пресловутые "кремлёвские старцы" из брежневского политбюро выглядели бы старшей сменой пионерлагеря, оказывает самое непосредственное влияние на политику Америки. Стоит ли удивляться, что США ведут себя так, как ведут?
Впрочем, истинной мишенью статьи в The Washington Examiner являются не Байден и прочие вашингтонские геронтократы. Направление основного удара - человек, который уже почти два года не занимает никаких постов в американской политической системе, экс-президент США Дональд Трамп.
С момента объявления об участии в президентской гонке - 2024 он уже вторую неделю подряд находится в центре внимания американских СМИ. Перспектива возвращения экс-президента США в Белый дом в 2024 году взбудоражила и его сторонников, и его врагов: первых воодушевила, вторых привела в ярость или ужас. Но равнодушным не остался никто.
Бывший президент Дональд Трамп всего на четыре года моложе Байдена, и в случае избрания ему будет столько же лет, сколько в день инаугурации, как президенту Рональду Рейгану в последний день его пребывания в должности", - пишет Конн Кэрролл, деликатно умалчивая, что Байден стал президентом именно в том возрасте, в котором Рейган покинул Белый дом. Правда, Кэрролл признаёт, что "у Трампа и близко не было такого количества физических и ментальных проблем, как у Байдена", но лишь для того, чтобы подчеркнуть: Трамп теряет хватку, его речь в Мар-а-Лаго, где он объявил о вступлении в президентскую гонку, была "безжизненной, скучной" настолько, что некоторые из собравшихся в бальном зале поместья якобы попытались покинуть зал, не дожидаясь её окончания (охрана их не выпустила). Речь действительно была не столь зажигательной, как выступления Трампа на стадионах и перед многотысячными толпами, но никаких признаков того, что аудитория воспринимала её как скучную, нет даже на тех видео, на которые ссылается сам Кэрролл.
Тем не менее общий тон СМИ, освещающих действия Трампа, остаётся неизменным: экс-президент "выдохся", демонстрирует "низкий уровень энергии", "уже не тот".
Точно так же, как демократы могут добиться большего успеха, чем Байден, республиканцы могут добиться большего успеха, чем Трамп", - заключает Конн Кэрролл. И это не его личная точка зрения, а некая методичка, которая обязательна к исполнению во всех мейнстримных медиа. Кто эту методичку разработал, можно только догадываться, но, судя по всему, родилась она в недрах того самого "глубинного государства" (deep state), с которым все четыре года своего президентства и боролся Дональд Трамп.
Возвращение Трампа в Белый дом - настоящий кошмар для "глубинного государства". Deep state приложило колоссальные усилия, чтобы этого возвращения не случилось в 2020 году, мошенничеством и фальсификациями продвинув на пост президента Сонного Джо Байдена. Но теперь ситуация в некоторой степени вышла из-под контроля: престарелый и всё менее адекватный Байден не собирается ограничиваться одним президентским сроком и всерьёз намеревается побороться за переизбрание, а на фоне того, что происходит с экономикой, миграционной политикой и преступностью, он рискует проиграть не только Трампу, но и вообще любому кандидату, говорящему правду о событиях в США.
У "глубинного государства" остаётся лишь один вариант, чтобы не допустить повторного избрания "рыжего чудовища", - поддержать его соперника внутри самой Республиканской партии.
Именно это сейчас и происходит: почти все мейнстримные СМИ, включая те, что верой и правдой служат демократам, воспевают молодого - 44 года - губернатора Флориды Рона Десантиса, политика, который на прошедших 8 ноября промежуточных выборах одержал триумфальную победу над своим соперником-демократом Чарли Кристи (разрыв составил почти 20%).
Губернатор Флориды Рон Десантис сокращает некогда зияющий разрыв с бывшим президентом Трампом", - торжествует издание The Hill, которое уж точно нельзя отнести к симпатизирующим Республиканской партии. Речь идёт о данных опроса Harvard CAPS / Harris Poll, согласно которому за прошедший месяц рейтинг губернатора Флориды вырос на целых 11%: если бы республиканские праймериз состоялись сейчас, то за него проголосовали бы 28% избирателей (в октябре таковых было лишь 17%). Одновременно опрос показал уменьшение поддержки Дональда Трампа: если в октябре за него были готовы отдать голоса 55% опрошенных, то сейчас "всего лишь" 46%. "Хотя он по-прежнему удерживает двузначное преимущество над Десантисом, опрос отмечает резкое изменение политической силы бывшего президента", - комментирует журналист The Hill Макс Гринвуд.
Эндрю Салливан, колумнист британского издания The Spectator, злорадно констатирует, что, согласно опросам, Рон Десантис "внезапно" вырывается вперёд в целом ряде ключевых штатов: в Джорджии он впереди на 20% (57% против 37% у Трампа), в Айове, Нью-Гэмпшире, даже в Техасе (43% против 32%). Главное же, пишет Салливан, - в опросах фигурировали только Трамп и Десантис, а это означает, что способ, которым Трамп победил в 2016 году и который заключался в том, что он разбил оппозицию по частям - так, чтобы с ним не соперничал какой-то один кандидат, - в этот раз не сработает.
И Гринвуда, и Салливана сложно отнести к сторонникам республиканцев (последний вообще обамовский прогрессист и открытый гей). Так почему же они так радуются росту популярности Десантиса, который в значительной степени обязан своим триумфом жёсткой позиции в отношении преподавания "критической расовой теории" в школах и считается врагом "вокизма" и левизны?
Социологические опросы - штука весьма коварная. Совсем недавно промежуточные выборы в конгресс вновь доказали, что полагаться на данные социологии опасно.
Опросы уверенно предсказывали "красную волну", но она так и не материализовалась. Пыль вокруг выборов ещё оседает (в некоторых округах подсчёт голосов продолжается, хотя принципиально ситуацию это уже не изменит: контроль над палатой представителей будет у республиканцев, а над сенатом - у демократов), и каждая партия старается представить результаты своей победой.
Реальность, однако, такова, что обе партии, по сути, проиграли: демократы потеряли нижнюю палату конгресса, а республиканцы не сумели получить верхнюю, - и этот проигрыш нужно как-то объяснить избирателям. Причём демократам, в общем-то, можно особенно и не стараться: экономические проблемы страны очевидны даже самым последовательным сторонникам Байдена. А вот республиканцам принципиально важно найти козла отпущения, ответственного за то, что ожидавшаяся "красная волна" превратилась в едва заметную рябь на поверхности американского политического пруда.
Этим козлом отпущения предсказуемо стал Дональд Трамп.
Теперь СМИ акцентируют внимание на том, что несколько высокопоставленных кандидатов, поддержанных Трампом, проиграли соперникам-демократам, и возлагают ответственность за их проигрыш на экс-президента. Доля правды в этом есть - но вот, например, в Аризоне Кэри Лейк, считающаяся трамписткой, проиграла своей сопернице Кэти Хоббс 0,66% голосов и отказывается признать своё поражение, поскольку в округе Марикопа в самый ответственный момент вдруг перестали работать машины для голосования.
Возможность того, что "победа" демократов была достигнута путём фальсификаций, настолько очевидна, что прокуратура Аризоны открыла специальное расследование - а поскольку официальной сертификации итогов выборов ещё не было (её крайняя дата - 28 ноября), то здесь возможны неприятные для демократов сюрпризы. Что, если окажется, что и в Аризоне, и в Пенсильвании кандидаты Трампа проиграли не потому, что их поддерживал экс-президент, а потому, что Демпартия опять смошенничала, как это было в 2020 году на выборах президента?
Между тем в палате представителей всё обстоит совсем не так уж плохо - и для республиканцев, и для Трампа. Подавляющее большинство конгрессменов-республиканцев, которые с января будут контролировать нижнюю палату, - трамписты. Их имена менее известны, чем имена доктора Оза или Кэри Лейк, но именно они - верная армия Трампа. А это, помимо всего прочего, означает, что палату представителей ожидают жестокие схватки между "слонами" и "ослами", поскольку лидером демократического меньшинства, скорее всего, станет вместо старухи Пелоси молодой и агрессивный Хаким Джеффрис - конгрессмен от штата Нью-Йорк.
Джеффрис скандально известен тем, что упорно и последовательно отрицает законность результатов выборов… но не 2020 года, конечно, а 2016-го. Только если за отрицание результатов выборов 2020 года трампистов клеймят "теоретиками заговора" и "распространителями бредовых идей", то Джеффриса, напротив, продвигают в спикеры нижней палаты конгресса. Ещё бы, ведь он уверенно заявляет: "Россия вмешалась в наши выборы. Атаковала нашу демократию с единственной целью - искусственно поместить кого-то по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома. - К. Б.). Они преуспели".
Он продолжал утверждать, что Трамп был "поставлен русскими" на пост президента, даже после того, как расследование спецпрокурора Мюллера не нашло никаких доказательств "русского сговора".
Сможет такой фанатик, которому под каждым кустом мерещатся русские агенты, найти общий язык с трампистами-республиканцами в палате представителей? Вопрос, что называется, риторический.
Обострение конфликта между партиями в конгрессе - лишь одно из очевидных последствий возвращения Трампа на политическую сцену. Просматриваются и другие: почти неизбежное инициирование импичмента Байдену (да, через сенат этот импичмент не пройдёт, но крови Сонному Джо и демократам попортит), споры вокруг военной помощи Украине, аудит ФБР, несколько лет отказывавшегося расследовать "адский ноутбук" Хантера Байдена… Одним словом, возвращение Трампа - это гарантированная турбулентность системы, своего рода политическое торнадо, грозящее смести укрепления "глубинного государства".
Если богатые и аристократические классы боятся возвращения Трампа к власти, на это есть веские причины. Он в их мире, но не от него. Если он сможет противостоять их песне сирен о глобализме и дешёвой рабочей силе, он, возможно, сумеет избежать участи Наполеона и насладиться вторым актом, более сильным, чем первый", - пишет опытный и мудрый журналист Фрэнк Майл, один из немногих политических обозревателей, не боящихся встать на сторону экс-президента. Но именно эта перспектива - возвращения Трампа, как Наполеона, бежавшего с острова Эльба, который может выиграть своё Ватерлоо, - и заставляет его врагов из истеблишмента (неважно, какой партии) эксплуатировать тему засилья стариков в американской политике, делая ставку на "перспективную молодёжь" вроде Рона Десантиса.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?