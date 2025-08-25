24.08.2025, 15:06 2026
Роковая Победа: почему российскую альпинистку Наталью Наговицину не удалось спасти
Фото: Кадр из фильма Остаться с Хан-Тенгри. Трагедия на горе.
Трагически закончилась история Натальи Наговициной. Почти две недели одна на высоте около 7200 метров со сломанной ногой... Но многие до последнего верили в чудесное спасение. Ожидает ли еще Наталья спасательную группу, остается только догадываться, сообщает интернет-портал "Российской газеты".
Вечером 22 августа спасательная группа в составе четырех человек вернулась в базовый лагерь из-за сложных погодных условий: сильный ветер, метель и экстремально низкая температура воздуха - все эти факторы не позволяют добраться до альпинистки. К тому же, по словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова, транспортировать Наговицину с пика Победы было бы просто невозможно. Сезон восхождений на пик Победы уже завершен, в этом году погода уже не позволит спасателям добраться до Натальи. Такая возможность появится только летом 2026 года.
Решает случай
Все, кто занимается альпинизмом на серьезном уровне, понимают: это дело смертельно опасное. Как говорила знакомый инструктор: "Успешное восхождение - это лишь отчасти опыт, но зачастую - везение и случай". Именно случай дважды сыграл роковую роль в жизни Натальи. Первый - во время восхождения на Хан-Тенгри летом 2021-го. На высоте 6800 метров у мужа Натальи - Сергея произошел инсульт.
- Где именно вы находитесь?
- Под куполом, выше 6800
- Какое его состояние сейчас?
- Не может сидеть, валится на бок, речь путанная.
- Наташа, вам нужно спускаться самой, вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.
- Я все понимаю, но я не оставлю его одного.
...
- Наташа, ответьте Южному!
- На приеме.
- Вам нужно спускаться. Наташа, погода портится, скоро ночь.
- Я не оставлю мужа - он совсем беспомощный, я питье ему даю.
- Значит, ваше решение - ночевать рядом с ним?
- Да. (Из переговоров по рации с базовым лагерем)
Несмотря на уговоры, Наговицина отказалась оставить парализованного мужа и провела с ним всю ночь до прихода спасателей. Год спустя в документальном фильме альпиниста и режиссера Дмитрия Синицына "Остаться с Хан-Тенгри" она призналась: "У меня был выбор: если я сейчас уйду - у меня муж умрет, если не уйду - есть шанс, что он выживет. Дать шанс на жизнь или уйти..."
Всю ночь она защищала супруга от обморожения - трясла, обнимала. С рассветом появилась надежда, что худшее позади.
Я говорю: "День-то мы по-любому проживем". Хотя воды уже никакой не было... И тут нас находят гиды, которые шли к нам на помощь аж с 5200... Было такое настроение, что уже все - сейчас спасут!... Почему-то я в них так поверила", - поделилась Наталья.
Сергея спасти не удалось. Гиды отправили Наталью вниз и попытались спустить ее мужа до 6000 м, но не успели и оставили на высоте 6400 м в спальнике, пристегнутым к перилам. На следующий день они отправились за ним, но на месте осталась только пристегнутая обвязка.
17 августа 2022 года Наталья второй раз поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить табличку в память о погибшем супруге и исполнить его последнее желание - выпить кваса.
Мы шли на Хан-Тенгри, и она несла тяжелую табличку наверх(...) Ей было тяжело, но она ее никому не отдавала, сама несла. Шла последняя. Она всегда шла спокойно, в своем темпе. И шутила: "Если кому-то не нравится, что я иду последняя - идите в палатку и отдыхайте. Я иду и иду. Все". Причем, в тот момент была жуткая непогода, просто жутчайшая! Ничего - дошла и донесла табличку", - рассказал в беседе ее друг, альпинист Алексей Попов.
Никто не предполагал, что спустя три года роковой случай настигнет уже саму Наталью на пике Победы.
Мечты о "Снежном барсе"
Пик Победы - один из пяти семитысячников, на которые необходимо подняться, чтобы получить титул "Снежный барс" или "Покоритель высочайших гор СССР". По словам многих альпинистов, Победа - одна из самых тяжелых и сложных вершин программы: лавины, резкие перепады погоды и трудные маршруты унесли здесь жизни более 100 альпинистов. И все же, ее необходимо "взять", чтобы получить почетный значок.
О "Снежном барсе" Наталья мечтала с мужем - они ездили в альплагеря на сборы, тренировались. В июле 2017-го они поднялись на пик Ленина. После несчастного случая в 2021-м эти планы не оставила. В августе 2022-го "взяла" Хан-Тенгри, в июле 2023-го - пик Озоди и уже в следующем месяце - пик Исмоила Сомони. На пути к заветному титулу оставалась только Победа.
У Наташи были четыре горы закрыты, она хотела получить этот титул. В прошлом году она собиралась на Победу, но не получилось - ее гид, с которым она собиралась, травмировался, поэтому не пошли", - рассказал Алексей Попов.
По словам альпиниста, знакомые отговаривали Наталью от восхождения на Победу. Гора опасная, да и три месяца назад, в мае, она травмировала ногу - шла в группе, а впереди идущий случайно спустил камень.
Нога не зажила. Когда мы с ней перед отлетом общались, она сказала, что поедет на Ленина. Я говорю: "Наташа, зачем? Может, тебе не надо на Победу?" Она ответила, что просто съездит на Ленина погулять (...) Ленина - технически очень простая гора. Видимо, она просто не хотела говорить, что идет на Победу", - вспоминает Алексей.
Скорее всего, Наталья сходила на пик Ленина, чтобы получить акклиматизацию на семи тысячах.
Это один из важных моментов, потому что на Победу не ходят неакклиматизированным и не ходят акклиматизироваться (...) На Победу стараются лишний выход не делать - очень опасная гора. То есть Наташа получила акклиматизацию на пике Ленина и полетела уже на Победу", - поясняет Алексей.
Зона смерти
Почему же не удалось спасти Наталью Наговицину? У альпинистов есть термин "зона смерти", где давление кислорода недостаточно для поддержания жизни в течение длительного времени. Обычно ее граница начинается с 8000 метров, но высота, на которой оказалась в ловушке альпинистка, к ней крайне близка. Спускать пострадавшего с такой высоты представляется практически невозможным - разреженный воздух, крайне низкие температуры.
У каждой горы есть неофициально рассчитываемый "процент смертности", то есть соотношение поднявшихся на вершину альпинистов и погибших во время восхождения. Для пика Победы это около 8%. По словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова, за всю историю с Победы никого не удалось эвакуировать.
Безусловно, попытки были. Сначала вытащить альпинистку из западни попытался знакомый с ней еще с Хан-Тенгри итальянец Лука Синигалья - не вышло. Сейчас его тело лежит в пещере на высоте 6900 метров.
16 августа на помощь Наталье вылетел военный вертолет Ми-8 с альпинистами-спасателями на борту, но из-за плохой погоды совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Впрочем, даже при прекрасных погодных условиях маловероятно, что вертолет смог бы подняться на такую высоту.
Как рассказал координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников, имеющиеся в этом регионе вертолеты Ми-8 имеют высотный потолок до 5000 м. Единственным на сегодня местом на планете, где есть пилоты и техника для проведения спасработ на высоте около семи тысяч, является Эверест, Непал.
Логичным может показаться использование беспилотника, ведь фактически дроны уже помогли в поисково-спасательной операции альпинистки - именно маленький БПЛА с камерой смог найти ее палатку. Почему бы не доставить с помощью другого дрона еду, питье, медикаменты? Но и тут не все гладко.
Доставка в данном случае подразумевала бы сброс груза, что несет определенные риски. Мы не знаем ее состояние, может ли она выйти. В нашей поисково-спасательной практике мы никогда ничего не сбрасываем именно пострадавшим, так как этим можно еще больше навредить человеку", - сообщил руководитель направления беспилотной авиации ДПСО "ЛизаАлерт" Евгений Герасимов.
Что касается эвакуационных дронов, то беспилотники, способные поднимать до 100 килограммов существуют, но не на высоте выше 7000 метров.
Спускать человека беспилотником с высоты 7200 метров вниз - это нереально, учитывая вес человека в амуниции на такой высоте. Надо расчеты проводить: какая мощность и двигатели нужны, какие лопасти, чтобы поднять такой вес на такой высоте. Туда не каждый вертолет заберется, а законы физики пока никто не научился обманывать", - добавил Герасимов.
Искала возможности жить
Можно бесконечно строить догадки, почему провалилась спасательная операция и что же в действительности произошло на пике Победы в эти роковые дни. И если ответ на первый вопрос подскажут эксперты, то на второй знает лишь сама Наталья.
47-летняя Наталья Наговицина была влюблена в горы. Она была опытной альпинисткой и сильным человеком.
Наташа была очень позитивным человеком, я никогда не слышал от него каких-то жалоб. Любила горы, приключения, бегать и сына своего очень любила (...) Она искала возможность жить и наслаждаться этой жизнью. И она была готова, Наташа точно понимала, куда идет и зачем, и я думаю, она понимала, что не может идти с непроверенным человеком", - вспоминает Алексей Попов.
Также в материале сообщается о том, смогут ли альпинисту посмертно присвоить титул "Снежного барса", ведь фактически Наговицина покорила пять вершин.
Чтобы получить "Снежного барса" нужно не просто подняться на пять семитысячников, но и благополучно спуститься в базовый лагерь. Так прописано в правилах", - объяснил ведущий эксперт по присвоению почетного знака "Покоритель высочайших гор СССР", член классификационной комиссии, альпинист Владимир Шатаев.
По его словам, возможно, в будущем правила пересмотрят, если будет запрос. Впрочем, наличие значка - не самое важное, она любила горы и всегда будет на высоте.
Рассказать друзьям
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Рассказать друзьям
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Рассказать друзьям
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Рассказать друзьям
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Рассказать друзьям
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
