Депутаты предлагают ввести персональную ответственность чиновников за ущерб добросовестному бизнесу

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Ввести персональную материальную ответственность чиновников налоговых органов за нанесённый ущерб добросовестному бизнесу просят депутаты фракции "Ак жол" мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Мажилисмен Дания Еспаева озвучила депутатский запрос в адрес первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты. По ее словам, в партию "Ак жол" поступают массовые обращения предпринимателей, подвергшихся необоснованным санкциям по признанию сделок недействительными. Суммы доначислений доходят от нескольких миллионов до нескольких миллиардов тенге, что приводит к полному банкротству предприятий. Она добавила, что ранее, в депутатских запросах от 12 февраля 2020 года и от 4 ноября 2020 года, было указано, что количество таких исков за последние три года выросли в 9 раз и уже исчисляются тысячами.

12 февраля 2020 года на площадке ДПК "Ак жол" состоялась встреча бизнеса с представителями Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Комитета госдоходов. По результатам обсуждения, 4 марта Верховным судом из нормативного постановления (№4 от 29 июня 2017) были исключены пункты, устанавливавшие, что сделки могут признаваться недействительными при "недостаточности" (по мнению налоговиков) материальных и трудовых ресурсов бизнеса, за что мы признательны руководству Верховного суда", - сообщила Дания Еспаева.

Он добавила, что решения судов на местах по-прежнему опираются на предположения налоговых органов, а доводы бизнеса игнорируются. Депутат привела ряд типичных оснований, приводимых налоговыми органами для доначисления налогов.

Во-первых, предположения налоговиков о невозможности осуществления налогоплательщиками сделок операций в силу отсутствия необходимых активов, материальных и трудовых ресурсов. При этом совершенно игнорируется тот факт, что бизнес нередко привлекает заёмные средства, нанимает технику и кадры под конкретные проекты. Депутат считает, что оценке должны подлежать не столько текущие ресурсы предприятия, сколько фактическое исполнение сделок, в виде поставленной продукции или выполненных работ.

Однако при рассмотрении судами подобных споров, суд не принимает во внимание эти аргументы", - добавила она.

Во-вторых, по их мнению, суды удовлетворяют иски, когда налоговые органы считают сделку недействительной лишь на основании фиктивности счетов-фактур. При этом выписанный счет-фактура сам по себе может являться только одним из доказательств недействительности сделки, хотя счет-фактура не является сделкой. Фактом подтверждения сделки прежде всего служит её материальное исполнение, а не бюрократическое оформление в виде счета-фактуры.

Третьим широко используемым основанием доначисления налогов фискальные органы используют фактор недобросовестного контрпартнёра, когда при выявлении одного нарушителя, - всех его контрпартнёров по цепочке сделок автоматически относят к недобросовестным налогоплательщикам и повторно доначисляют суммы налогов, штрафов и пени за весь период.

При этом, как показывает практика, в орбиту судебных разбирательств нередко попадают добросовестные участники сделки, которые не знали и не могли знать о намерении своего контрагента уклониться от ответственности перед третьим лицом или государством. Но при рассмотрении подобных споров в большинстве случаев суд занимает сторону налоговых органов.

Депутатская фракция ДПК "Ак жол" просит ввести персональную материальную ответственность чиновников налоговых органов за нанесённый ущерб добросовестному бизнесу. Прекратить практику подачи исковых требований налоговых органов о признании сделки недействительными только лишь на основании выставленных счетов-фактур либо отсутствия у налогоплательщика активов, материальных и трудовых ресурсов. Иски налоговых органов по признанию сделок недействительными рассматривать в порядке гражданского судопроизводства и только в случае установления фактического отсутствия совершения сделки, в ходе проведения налоговой проверки. Запретить органам налоговых служб выставлять уведомления на основе проверки одного налогоплательщика его контрагентам без решения суда в отношении каждого из них.

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