Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Комитет государственных доходов сегодня представил мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приложение освободит предпринимателей, его применяющих, от расчета налогов и социальных платежей, поскольку приложение само будет производить авторасчет налогов и соцплатежей на основании доходов, определенных по чекам, сформированным предпринимателем в приложении, взамен чеков ККМ, которую теперь предприниматель, использующий такое мобильное приложение, вправе не применять.

Кроме того, предприниматель, применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден от представления налоговой отчетности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По мнению разработчиков, предпринимателей также интересует сервис выдачи чеков.

Этот сервис позволит определенной части предпринимателей отказаться от применения ККМ (контрольно-кассовой машины, Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Применение сервиса, как и самого приложения, является бесплатным. Сервис позволяет сформировать чек, направить его, например, получателю услуги с использованием мессенджеров или электронной почты. Чек можно сформировать на авансовую оплату, в уплату за прошлые периоды. Сервис по чекам в рамках пилота доступен как тем ИП, которые применяют режим патента, так и тем, кто применяет СНР на основе упрощенной декларации".

Приложение также формирует справки по подтверждению регистрации ИП, по полученным им доходам, в нем разработан сервис выбора и смены налоговых режимов.

Следующее новшество, которое предоставит предпринимателям, применяющим уже режим упрощенной декларации, возможность упростить процесс исчисления обязательств, заполнения декларации - это модуль наемных работников. Предприниматель самостоятельно указывает данные, необходимые для расчета обязательств, как за самого предпринимателя, так и за его работников, а также физических лиц, кому предприниматель выплачивает доходы (дату приема на работу, размер заработной платы, наличие права на льготы, статус - работник, физическое лицо по договору ГПХ). На основании этих данных приложение определит обязательства, которые надо уплачивать ежемесячно и заполнит их, при необходимости, в соответствующих разделах упрощенной декларации".

В ведомстве подчеркнули, что сейчас идут доработки в части расчета налогов и социальных платежей по предложениям и уточнениям, полученным в ходе обсуждения, в том числе с предпринимателями. Тестируются сервисы их уплаты и погашения задолженности в модуле "Налоговый кошелек", доработанные также по замечаниям и предложениям. Также тестируются сервисы передачи данных о пользователях мобильного приложение в Кабинет налогоплательщика и в ИНИС, что позволит получить в мобильное приложение точечно по таким предпринимателям уведомления, формируемые в Инис и (или) размещаемые в кабинете налогоплательщика.

По окончании тестирования будет проведено обновление соответствующих сервисов мобильного приложения.

На первоначальном этапе приложение будет доступно со всем функционалом для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента и упрощенной декларации. Для предпринимателей, применяющих другие режимы, функционал будет доступен в ограниченном объеме. В 2022 году будет доработан функционал по представлению расчета единого земельного налога.

Предполагается, что до конца года к приложению смогут подключиться порядка 100 тыс. индивидуальных предпринимателей.