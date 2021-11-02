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Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов

01.11.2021, 15:13 10531
Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Комитет государственных доходов сегодня представил мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приложение освободит предпринимателей, его применяющих, от расчета налогов и социальных платежей, поскольку приложение само будет производить авторасчет налогов и соцплатежей на основании доходов, определенных по чекам, сформированным предпринимателем в приложении, взамен чеков ККМ, которую теперь предприниматель, использующий такое мобильное приложение, вправе не применять. 

 
Кроме того, предприниматель, применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден от представления налоговой отчетности", - говорится в пресс-релизе ведомства.
 
По мнению разработчиков, предпринимателей также интересует сервис выдачи чеков. 
 

Этот сервис позволит определенной части предпринимателей отказаться от применения ККМ (контрольно-кассовой машины, Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Применение сервиса, как и самого приложения, является бесплатным. Сервис позволяет сформировать чек, направить его, например, получателю услуги с использованием мессенджеров или электронной почты. Чек можно сформировать на авансовую оплату, в уплату за прошлые периоды. Сервис по чекам в рамках пилота доступен как тем ИП, которые применяют режим патента, так и тем, кто применяет СНР на основе упрощенной декларации".

 
Приложение также формирует справки по подтверждению регистрации ИП, по полученным им доходам, в нем разработан сервис выбора и смены налоговых режимов.
 

Следующее новшество, которое предоставит предпринимателям, применяющим уже режим упрощенной декларации, возможность упростить процесс исчисления обязательств, заполнения декларации - это модуль наемных работников. Предприниматель самостоятельно указывает данные, необходимые для расчета обязательств, как за самого предпринимателя, так и за его работников, а также физических лиц, кому предприниматель выплачивает доходы (дату приема на работу, размер заработной платы, наличие права на льготы, статус - работник, физическое лицо по договору ГПХ). На основании этих данных приложение определит обязательства, которые надо уплачивать ежемесячно и заполнит их, при необходимости, в соответствующих разделах упрощенной декларации".

 
В ведомстве подчеркнули, что сейчас идут доработки в части расчета налогов и социальных платежей по предложениям и уточнениям, полученным в ходе обсуждения, в том числе с предпринимателями. Тестируются сервисы их уплаты и погашения задолженности в модуле "Налоговый кошелек", доработанные также по замечаниям и предложениям. Также тестируются сервисы передачи данных о пользователях мобильного приложение в Кабинет налогоплательщика и в ИНИС, что позволит получить в мобильное приложение точечно по таким предпринимателям уведомления, формируемые в Инис и (или) размещаемые в кабинете налогоплательщика.
 
По окончании тестирования будет проведено обновление соответствующих сервисов мобильного приложения.
 
На первоначальном этапе приложение будет доступно со всем функционалом для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента и упрощенной декларации. Для предпринимателей, применяющих другие режимы, функционал будет доступен в ограниченном объеме. В 2022 году будет доработан функционал по представлению расчета единого земельного налога.
 
Предполагается, что до конца года к приложению смогут подключиться порядка 100 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
 

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Акмолинская область привезла на ярмарку более 500 тонн сельхозпродукции

30.10.2021, 17:08 34129
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столице стартовала сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На площади возле торгово-развлекательного комплекса "Хан Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представили более 500 тонн продукции на сумму порядка 420 миллионов тенге. Жители и гости города Нур-Султана смогли приобрести свыше 50 наименований продуктов питания по ценам ниже рыночных на 10-20 процентов. Например, говядину здесь отпускали по 2000 тенге, яйца по 430 тенге, картофель по 140 тенге за килограмм. Всего акмолинские аграрии привезли на ярмарку порядка 123 тонн мясных и колбасных изделий, 50 тонн молока и молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 394 тыс. штук яиц, более 13 тонн муки, 164 тонны картофеля, порядка 54 тонн овощей, более 3 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 тонны другой бакалейной продукции", - сообщили в управлении внутренней политики региона. 

 
По словам заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыкаликова, для столичных жителей продукция региона знакома. 
 

Наши товаропроизводители регулярно поставляют на рынки столицы свою продукцию. Среди полюбившихся - молочная продукция ТОО "Гормолзавод" и ТОО "Родина", колбасные изделия ТОО "Бижан" и многие другие. Поэтому с утра к ней повышенный интерес", - подчеркнул спикер. 

 
 Постоянный посетитель ярмарки Виталий Казанцев пришел на ярмарку с самого утра, чтобы успеть купить полюбившиеся товары по приятным ценам. 
 

Продукция Акмолинской области славится своим неповторимым вкусом. Каждый год я обязательно покупаю мясо и сливочное масло. Сегодня специально пришел пораньше. Качеством продуктов очень довольны", - поделился житель. 

 
К слову, сельхозтоваропроизводителями региона бесперебойно ведутся поставки продовольствия на рынки столицы. Потребность столичных горожан по мясу и молоку обеспечивается на треть, по яйцам - на 90 процентов. 
 
С начала года на рынки столицы поставлено порядка 100 тыс. тонн молочных продуктов, 23,5 тыс. тонн мясных изделий, 202 млн штук яиц. 
 
В столице действуют специализированные магазины AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей на 10-30% ниже, чем в других магазинах.
 
Акмолинская область завершает цикл региональных ярмарок в столице. Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм. 
 

Молочную продукцию в Казахстане маркировать не будут - Атамекен

29.10.2021, 16:16 49357
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Казахстане не будет маркировать скоропортящуюся молочную продукцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позицию Национальной палаты предпринимателей о нецелесообразности ввода маркировки в Казахстане поддержали в правительстве, сообщает Атамекен
 

Эксперты НПП совместно с бизнес-сообществом на протяжении двух лет отстаивали отмену введения обязательной маркировки. Вопрос внедрения встал перед отечественными предпринимателями после инициативы Российской Федерации по вводу маркировки в своей стране и в ЕАЭС. В Казахстане, по данным Министерства сельского хозяйства, 85% производителей молочной продукции реализуют ее на внутреннем рынке".

 
В НПП считают, что маркировка молочной продукции, которая является скоропортящейся, для Казахстана - мера излишняя, так как при перемещении и реализации товары в обязательном порядке подлежат документарному и физическому государственному ветеринарно-санитарному контролю, а в некоторых случаях и дополнительным лабораторным исследованиям. Для отслеживания перемещения продукции органами госдоходов применяются электронные счет-фактуры (ЭСФ), сопроводительные накладные на товар (СНТ), "виртуальный склад".
 

Пилотный проект маркировки молока был запущен 1 октября 2020 года. Промежуточный результат показал, что на рынке пока отсутствуют технические решения, которые можно интегрировать на предприятия без нарушения производственного процесса: погрешностей в работе, замедления производственных линий. К некоторым видам упаковки так и не удалось подобрать оборудование". 

 
В октябре 2021 года правительство признало маркировку на внутреннем рынке нецелесообразной. Маркировать продукцию будут только компании, экспортирующие продукцию на рынок ЕАЭС.

 

Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге

27.10.2021, 17:57 70687
Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге
Фото: kursiv.kz
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" было докапитализировано на 23 млрд тенге путем размещения эмиссии простых акций банка в количестве 11 010 052 штук. Своим правом преимущественной покупки воспользовалась материнская компания АО "Фридом Финанс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе банка, собственный капитал банка вырос более чем в два раза и составил 44,9 млрд тенге. Это позволило подняться на три позиции в рейтинге банков Казахстана по значению собственного капитала и занять 17 место.
 

Докапитализация станет хорошей основой для развития новых сервисов, включая такой уникальный на данный момент для казахстанского рынка продукт, как цифровая ипотека. Это также позволит нам быстрее и эффективнее развивать инновационные цифровые услуги и выстраивать полноценную финансовую экосистему для клиентов компании. У нас большие цели и планы, связанные с банком, и дополнительное финансирование поможет в перспективе реализовать их в полной мере", - сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

 
Банк Фридом Финанс Казахстан (АО "Банк KassaNova") приобретен в декабре 2020 года АО "Фридом Финанс" у АО "ForteBank".
 

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