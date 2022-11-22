Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменят в Казахстане

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК постановлением от 17 ноября 2022 года изменило перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога.

Текст постановления опубликован на сайте главы правительства.

Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.

Специальный налоговый режим теперь будет применяться к следующим видам деятельности:

предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;

предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий;

деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;

деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;

доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;

прочие виды организации питания вне населенных пунктов;

прочие виды организации питания в пассажирских поездах;

прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.





Исключение составит предоставление гостиницами гостиничных услуг.





Режим был введен временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Они уплачивают КПН/ИПН в размере 3% с оборота.

Постановление будет действовать с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года.