НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане насильника приговорили к 5 годам тюрьмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адвокат потерпевшей астанчанки рассказал подробности громкого дела. Год назад девушку жестоко избил и изнасиловал старый знакомый. Все это время он угрожал своей жертве, предлагал взятку за молчание, оказывал давление на следствие. Но впервые за долгое время справедливость восторжествовала: виновник все-таки понесет наказание. Насильника и агрессора приговорили к 5 годам тюрьмы, сообщает телеканал " Астана ".

Прошлым летом девушку изнасиловал и жестоко избил старый знакомый. Мужчина попросил ее о помощи, якобы был пьян от алкоголя и наркотиков. Но при встрече превратился в настоящего зверя.

Сказал, что купит всех, никого не боится и что его дело не дойдет до суда. Он миллион предлагал, чтобы просто закрыли дело", - рассказала потерпевшая.

По информации телеканала, дело действительно закрывали. Якобы нет состава преступления. А сами разбирательства длились больше года. И, по словам адвоката потерпевшей, все это время насильник всячески давил и на следствие, и на саму жертву. То и дело терялись важные улики, отменяли экспертизы, меняли следователей. К тому же агрессор несколько раз привлекался по подобным статьям. Но ему всегда удавалось избежать наказания.

Добиться справедливости удалось только благодаря принципиальности и выдержке жертвы, считает правозащитник. В большинстве же случаев, женщины боятся говорить об этом или просто не хотят снова вспоминать пережитый ужас. А до суда и вовсе доходит лишь малая часть таких дел. Например, за пять лет больше 19 тыс. казахстанок подверглись избиению в семье. А официально зарегистрировано было всего 6 таких преступлений. Виной всему прорехи в законодательстве и безграмотность правоохранительных органов, считают общественники.

По данным телеканала, от рук домашних тиранов и насильников ежегодно умирает около 400 женщин. А в каждой шестой семье происходит бытовое насилие, где жертвами в основном становятся женщины и дети.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства