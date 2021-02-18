Задержан экс-председатель Tengri Bank

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о задержании бывшего председателя правления АО "Tengri Bank" Ержана Шайкенова, передает Kazakhstan Today.

Бывший председатель правления АО "Tengri Bank" Ержан Шайкенов был задержан 16 февраля 2021 года в порядке 128-й статьи Уголовно-процессуального кодекса РК, сообщили в АФМ РК.

В ведомстве других подробностей не рассказали и сослались на 201-ю статью УПК, пишет "Курсив"

Согласно статье 128 УПК, задержание подозреваемого в совершении уголовного правонарушения - мера процессуального принуждения, применяемая органом уголовного преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства по уголовному проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить более тяжкое деяние.

Напомним, решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительной ликвидации АО "Tengri Bank" вступило в силу 15 февраля 2021 года. Назначен состав ликвидационной комиссии, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка.

АО "Tengri Bank" лишился банковской лицензии из-за неплатежеспособности, которая связана с выдачей заведомо невозвратных кредитов лицам, близким к акционерам и менеджменту.

Ранее сообщалось, что экс-директор административно-хозяйственного департамента АО "Tengri Bank" Алмас Бакытулы объявлен в международный розыск . Также в рамках досудебного расследования разыскивается руководитель одной из подконтрольных Бакытулы компаний - Тогжан Рахметова (Байжанова).

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 18 сентября отозвало лицензию на проведение банковских и иных операций у Tengri Bank. Основанием лишения лицензии стали: систематическое нарушение пруденциальных нормативов, невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

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