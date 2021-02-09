Неплатежеспособность: В АРРФР назвали причину лишения лицензии Tengri Bank

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Директор департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов рассказал, по какой причине АО "Tengri Bank" лишился банковской лицензии, передает Kazakhstan Today.

Кизатов напомнил, что в начале 2020 года в банке произошли значительные оттоки средств депозиторов и к марту банк столкнулся с проблемами по обеспечению достаточного уровня ликвидности.

С 1 марта 2020 года Tengri Bank начал нарушать пруденциальные нормативы регулятора и обслуживать клиентов банка, вследствие чего АРРФР направило к акционеру банка (PNB) надзорное требование по капитализации банка в срок до конца апреля 2020 года, которое не было исполнено. В целом за период с марта по сентябрь 2020 года агентством в отношении менеджмента банка и акционеров было принято 11 предписаний и 1 принудительная мера надзорного реагирования. Под надзором регулятора банком проведены мероприятия по рефинансированию займов и взысканию проблемных кредитов, в результате которых обязательства банка снизились на 26,4 млрд тенге, в том числе на 5 млрд тенге погашены обязательства перед государственными компаниями", - сказал Олжас Кизатов.

Между тем, этих мероприятий было недостаточно для выправления финансового положения банка. В сентябре 2020 года размер доступной ликвидности банка составлял менее 100 млн тенге против объема неисполненных клиентских платежей в размере порядка 8 млрд тенге. При этом общий объем обязательств банка перед своими клиентами составлял более 74 млрд тенге.

Кизатов отметил, что неплатежеспособность банка была связана прежде всего с низким качеством ссудного портфеля.

К моменту отзыва лицензии 84% ссудного портфеля находилось на просрочке, займы с просрочкой более 90 дней составляли 62% от всех кредитов. По оценкам АРРФР, 58% кредитов Tengri Bank было выдано косвенно связанным с акционерами и менеджментом банка лицам и являлись фактически невозвратными. Тяжелое финансовое положение финансового института усугубилось корпоративными спорами между казахстанскими акционерами, которые в последующем переросли в судебные тяжбы между ними. В условиях отсутствия денежных средств в банке и неисполнения акционером требования АРРФР по капитализации, банк в течение длительного времени нарушал пруденциальные нормативы и не исполнял платежи и переводы денег клиентов. Именно из-за отсутствия возможности выправления возникшей критической ситуации со стороны менеджмента и акционеров банка было принято решение по отзыву лицензии банка", - сказал Кизатов.

Он отметил, что для проведения правовой оценки действий руководства банка при выдаче невозвратных займов АРРФР обратилось с заявлением в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Дальнейшие мероприятия по возврату выведенных из банка средств и возмещение убытков кредиторов банка будут осуществляться в рамках этого уголовного дела", - сказал представитель Кизатов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства