УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - 15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги. Приговор был оглашен 31 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ЖКХ Бауыржана Хайруллина, который обвинялся в совершении преступления по статье 99 УК РК (Убийство с особой жестокостью)", - сообщает портал "Мой город".
Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.
Кроме этого, он должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Однако, мать погибшей с приговором не согласилась.
Хотя бы 20-25 лет должны были назначить. Он же убивал дочь с особой жестокостью. Она испытывала боль, страдания, а вы назначили всего 15 лет. Я не согласна с этим. Двое её детей очень скучают по маме, плачут всё время", - сказала Какима Кажипанова.
Адвокат подсудимого заявил, что они не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать.
Ранее сообщалось, что в убийстве жителя Костаная подозревается его экс-супруга.