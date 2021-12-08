В России задержан подозреваемый в убийстве 20-летней давности, совершенном в Экибастузе

Фото:rbc.ru

СЕМЕЙ. 7 ДЕКАБРЯ - Свыше 9 млн тенге у жителей Семея выманила аферистка, обещая помочь с покупкой квартиры по цене ниже рыночной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , в конце ноября на оперативный канал "102" Ауэзовского ОП УП города Семея обратилась 24-летняя местная жительница о том, что малознакомая женщина в конце февраля, воспользовавшись доверием, под предлогом покупки для нее квартиры по цене ниже рыночной завладела деньгами заявительницы в сумме 3 млн тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в подозрении была изобличена 27-летняя жительница города, которая ранее была осуждена за аналогичное преступление. На следующий день в Ауэзовский ОП обратились 52 и 27-летние другие жертвы данной мошенницы", - пишет Polisia.kz.

Как сообщили потерпевшие, злоумышленница в конце февраля и в конце августа по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму 6 850 000 тенге. При допросе женщина призналась в совершении вышеуказанных преступлений.

По данным фактам начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), санкция которой предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.