В России задержан подозреваемый в убийстве 20-летней давности, совершенном в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. 7 ДЕКАБРЯ - Возможный убийца задержан павлодарскими оперативниками в Дагестане спустя 22 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативниками Павлодарской области в городе Каспийск Республики Дагестан РФ задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства в городе Экибастузе Павлодарской области.
Вечером 4 апреля 1999 года в подъезде дома по улице Ломоносова в Экибастузе 19-летний (на момент совершения преступления) молодой человек застрелил 36-летнего горожанина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 96, часть 2, пункт 3 УК Республики Казахстан. Подозреваемый был объявлен в розыск, так как скрылся от органов следствия", - сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
В ходе расследования было установлено, что в 1999 году подозреваемый со своими знакомыми совершили несколько преступлений: кражу, четыре разбойных нападения и убийство, сообщает Polisia.kz.
С начала года силами полиции установлено местонахождение 98 уголовных преступников.