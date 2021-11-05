В Алматы автовор украл 20 млн тенге

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АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Алматы ранее судимый за имущественные преступления 51-летний мужчина похитил из машины 20 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, автовор вскрыл чужое авто с помощью сканера.
Данное преступление имело место 28 октября. В 10.30 утра мужчина незаконно проник в салон автомашины Mercedes, припаркованной на пересечении улиц Гоголя и Тулебаева, и тайно похитил оттуда денежные средства в размере 20 миллионов тенге. Подозреваемый был задержан в Карагандинской области. Установлено, что часть похищенных денег фигурант потратил на личные нужды. Остальная изъята и приобщена к материалам уголовного дела, расследуемого УП Медеуского района по части 3 статьи 188 УК РК", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
По данным спикера, чужое авто злоумышленник вскрыл путем сканирования его сигнализации. Проверяется причастность к данному преступлению других лиц.
Ранее сообщалось, что в Караганде вор украл гараж.