24 года проведет в заключении убийца двух инкассаторов в Туркестанской области

Туркестан. 26 декабря. Kazakhstan Today - 24 года тюрьмы получил убийца двух инкассаторов в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Суровый приговор вынесли убийце инкассаторов "Казпочты" в Туркестанской области. За громкое преступление бывший водитель компании получил длительный срок. Он проведет четверть века в колонии максимальной безопасности. Посадили и его подельника, у которого головорез прятал деньги, сообщил телеканал " Астана ".

Материалами дела его вина полностью доказана. По приговору суда он получил 24 года лишения свободы за убийство двух лиц сопряженное с разбоем. Второе осужденное лицо получило 4 года лишения свободы за недонесение о совершенном преступлении", - прокомментировал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Даурен Мадалиев.

Как напомнил телеканал, двойное убийство с разбоем произошло в июне этого года в Арысском районе. Осужденный был коллегой инкассаторов, он заранее все спланировал и вооружился. В день расправы он попросил сослуживцев подвести его до ближайшего пастбища. И по пути хладнокровно их застрелил. Добычей преступника стали 7 с половиной миллионов тенге. Деньги предназначались на выплату пенсий и пособий. Мешки с купюрами убийца отвез приятелю. В тот же день обоих задержали "по горячим" следам

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