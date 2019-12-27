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24 года проведет в заключении убийца двух инкассаторов в Туркестанской области

26.12.2019, 09:48 12178
24 года проведет в заключении убийца двух инкассаторов в Туркестанской области
Туркестан. 26 декабря. Kazakhstan Today - 24 года тюрьмы получил убийца двух инкассаторов в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Суровый приговор вынесли убийце инкассаторов "Казпочты" в Туркестанской области. За громкое преступление бывший водитель компании получил длительный срок. Он проведет четверть века в колонии максимальной безопасности. Посадили и его подельника, у которого головорез прятал деньги, сообщил телеканал "Астана". 
 

Материалами дела его вина полностью доказана. По приговору суда он получил 24 года лишения свободы за убийство двух лиц сопряженное с разбоем. Второе осужденное лицо получило 4 года лишения свободы за недонесение о совершенном преступлении", - прокомментировал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Даурен Мадалиев. 

 
Как напомнил телеканал, двойное убийство с разбоем произошло в июне этого года в Арысском районе. Осужденный был коллегой инкассаторов, он заранее все спланировал и вооружился. В день расправы он попросил сослуживцев подвести его до ближайшего пастбища. И по пути хладнокровно их застрелил. Добычей преступника стали 7 с половиной миллионов тенге. Деньги предназначались на выплату пенсий и пособий. Мешки с купюрами убийца отвез приятелю. В тот же день обоих задержали "по горячим" следам.
 

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