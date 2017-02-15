Актау. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области состоялось оглашение приговора в отношении подозреваемого в изнасиловании 6-летней Виктории Мининой.

Разбирательство дела проводилось в закрытом судебном заседании. Изначально подозреваемого обвиняли по пункту 5 части 2 статьи 125 (Похищение человека), части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера), части 4 статьи 120 (Изнасилование), статье 99 (Убийство), части 2 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Однако после прения сторон приговором суда часть 4 статьи 121 была исключена ввиду того, что не было достаточных доказательств, передает Kazakhstan Today.

На последнем судебном заседании свой вердикт должны были вынести присяжные заседатели. Большинство из них проголосовало за наказание сроком на 25 лет с отбыванием в колонии строго режима, вместо пожизненного срока, который изначально запрашивал прокурор.

В итоге судья приговорил обвиняемого к 25 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, пишет Tumba.kz

Напомним, 26 декабря дело об изнасиловании 6-летней Виктории Мининой поступило в Специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Девочка скончалась, не приходя в сознание 21 ноября в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.

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