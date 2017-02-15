Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 41
Все области
-6º Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

25 лет колонии получил насильник погибшей 6-летней девочки из Актау15.02.2017
  • Фото: ortcom.kz
Криминал  08:55

Актау. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области состоялось оглашение приговора в отношении подозреваемого в изнасиловании 6-летней Виктории Мининой.

Разбирательство дела проводилось в закрытом судебном заседании. Изначально подозреваемого обвиняли по пункту 5 части 2 статьи 125 (Похищение человека), части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера), части 4 статьи 120 (Изнасилование), статье 99 (Убийство), части 2 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Однако после прения сторон приговором суда часть 4 статьи 121 была исключена ввиду того, что не было достаточных доказательств, передает Kazakhstan Today.

На последнем судебном заседании свой вердикт должны были вынести присяжные заседатели. Большинство из них проголосовало за наказание сроком на 25 лет с отбыванием в колонии строго режима, вместо пожизненного срока, который изначально запрашивал прокурор.


В итоге судья приговорил обвиняемого к 25 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, пишет Tumba.kz.

Напомним, 26 декабря дело об изнасиловании 6-летней Виктории Мининой поступило в Специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Девочка скончалась, не приходя в сознание 21 ноября в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.
Просмотров: 4047
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
15.02.2017   20:48
У действовавших в Астане наркоторговцев изъято около 4 килограммов героина
15.02.2017   17:51
Житель Кокшетау с помощью угроз и побоев заставлял сельчанина оформить кредит
15.02.2017   17:24
В Усть-Каменогорске таможенник и пограничник заплатят более 6 млн тенге штрафа каждый за взятку
15.02.2017   15:53
В Павлодарской области посетитель кафе напал на полицейского
15.02.2017   15:25
Фото: www.tomsk.ru
Более 15 лет проведет в колонии гражданка Кыргызстана за перевозку наркотиков через казахстанскую границу
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика