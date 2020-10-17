Директора алматинского морга поместили на 2 месяца под стражу

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Подозреваемого в получении взятки директора ГКП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" поместили на 2 месяца под стражу, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой города Алматы задержан директор ГКП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро", который подозревался в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся городском патологоанатомическом бюро", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.





По данным ведомства, в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

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