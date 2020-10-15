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В Алматы задержан директор морга по подозрению в получении взятки

14.10.2020 54919
Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - При координации прокураторы Алматы Антикоррупционной службой задержан директор ГКП на ПВХ "Городское патологоанатомическое бюро, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, он подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 миллионов тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся городском патологоанатомическом бюро.
 
Подозреваемый водворен в городской следственный изолятор. Проводится досудебное расследование.
 
Напомним, в Казахстане за две недели к лишению свободы приговорили 24 коррупционера.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поручений об отмене условно-досрочного освобождения для коррупционеров и введении запрета для государственных служащих, депутатов и судей на владение зарубежными счетами. 
 

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