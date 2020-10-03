В Казахстане за две недели к лишению свободы приговорили 24 коррупционера

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба сообщила о приговорах по коррупционным делам, вынесенным за последние две недели, передает Kazakhstan Today.

За две недели по ранее оконченным Антикоррупционной службой уголовным делам состоялось 30 обвинительных приговоров в отношении 43 лиц, 8 из которых - руководители различного уровня. К лишению свободы осуждено 24 лица, ограничение свободы - 5, к кратным штрафам - 14 на общую сумму кратных штрафов более 100 млн тенге (104 797 680 тенге). По фактам хищения осуждено 12 лиц, за мошенничество - 12, за дачу взятки - 10, за получение взятки - 7, за превышение должностных полномочий - 7 и злоупотребление должностными полномочиями - 1 лицо", - рассказали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

В частности, председатель суда №2 района Байконыр города Нур-Султана огласил приговор в отношении бывшего ответсекретаря Министерства иностранных дел РК Анарбека Карашева и посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева.

Суд, признав их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями по приемке выполненных работ при строительстве административного здания посольства Казахстана в Узбекистане, назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Помимо этого, на имя президента РК внесено представление о лишении этих лиц дипломатических рангов "чрезвычайный и полномочный посол РК" и государственных наград "Ерен енбегі ушін" и ордена "Курмет".

Этим же приговором за дачу и получение взяток, а также пособничество Карашеву осуждены еще 4 лица: к 5 годам лишения свободы директор ТОО "Дирекция по строительству дипгородка" Байжан Нурекенов; к 2 годам лишения свободы директор и руководитель отдела хозяйственного управления МИД Сауле Сакенова и Гульмира Джумасанова, к штрафу 36,9 млн тенге руководитель ТОО Р. Кутдусов.

Они получали взятки за заключение договоров на услуги по организации значимых международных мероприятий, таких как Межсирийские переговоры, заседания ШОС и ЕАЭС, саммит Организации исламского сотрудничества. Общая сумма полученных взяток составила 52 млн тенге. Из них на 7,4 млн тенге оплачивались расходы Карашева при посещении в 18 различных ресторанов и саун. Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу", - прокомментировали в ведомстве.

Также 30 сентября 2020 года приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Нур-Султана заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы , с конфискацией имущества. Мамунов обвинялся в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве и легализации денежных средств.

Приговором Кордайского районного суда исполняющий обязанности акима Отарского сельского округа Кордайского района Анар Меирханова приговорена к 1 году ограничения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Она перечислила бюджетные средства в сумме 1,1 млн тенге за фактически не выполненные работы.

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