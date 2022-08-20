У жителя Атырауской области изъяли свыше 3 кг черной икры

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ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - На сестру находящейся в больнице после падения с высоты 16-летней девочки, подвергшейся групповому изнасилованию, давят патронатная мать и родственники подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Фонд #НеМолчиKZ, бывшая патронатная родительница открыто угрожает Дарье, просит примириться. Также есть аудиозаписи, где она угрожает дать плохую характеристику Ксении.

Она сообщает, что к ней приезжал отец одного из подозреваемых и предлагал материальное вознаграждение в обмен на прощение. Предлагал ПОЖЕНИТЬ сына-подозреваемого с Ксенией! Он сказал, что двоих откупят и останется только его сын! Нам сообщили, что также идет давление на адвоката потерпевшей Гульмира Кажиева , создают условия, чтобы она вышла из дела! Кроме этого некие местные блогеры собирают информацию о пострадавшей девочке и пытаются опорочить ее в соцсетях! Очевидно, что началась организованная атака на сестер, с целью замять дело!" - сообщили в фонде.

Напомним, на днях в Павлодаре из окна выпала 16-летняя девочка. Как выяснилась, она совершила отчаянный шаг после группового изнасилования. Девочка чудом выжила, так как падение смягчили ветки деревьев. Сейчас за ее жизнь борются врачи - у нее сломан позвоночник, из-за травм и воспаления она теряет зрение и память.

Медики оценивают состояние Ксении как тяжелое, ее положение ухудшилось, она снова в реанимации.



