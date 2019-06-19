40 млн тенге заплатит директор госучреждения в Алматинской области за получение взяток

Талдыкорган. 18 июня. Kazakhstan Today - 40 млн тенге заплатит директор республиканского государственного учреждения "Алматыжоллаборатория" за получение взяток, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора РГУ "Алматыжоллаборатория" Кенжегул С. Кенжегул в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года получал от директора ТОО "Казахдорстрой" Дощанова З. взятки на общую сумму 2 млн тенге за согласование изменения материалов при строительстве дорог на более дешевые, а также незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", - сообщила Антикоррупционная служба.
12 июня текущего года Талдыкорганский городской суд приговорил Кенжегула к штрафу в размере 40 млн тенге. Этим же судом взяткодатель Дощанов приговорен к штрафу в 30 млн тенге.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 года со дня вступления приговора в законную силу, и осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы", - отметили в ведомстве.
Напомним, начальника станции Кокшетау за взятки оштрафовали почти на 19 млн тенге. А в Усть-Каменогорске за взятки оштрафованы руководитель и главный специалист городской территориальной инспекции в агропромышленном комплексе. Замглавы управления занятости и социальных программ Алматы приговорена к штрафу в 3,3 млн тенге за злоупотребление полномочиями. Главврач Костанайского областного онкологического диспансера и его заместитель приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы за получение взяток.
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