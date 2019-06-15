Замглавы управления занятости и социальных программ Алматы оштрафована на 3,3 млн тенге за злоупотребление полномочиями

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Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Алматы приговорена к штрафу в 3,3 млн тенге за злоупотребление полномочиями, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления занятости и социальных программ Алматы Абуевой Г. по факту злоупотребления должностными полномочиями путем незаконной выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и организации незаконной миграции в группе лиц по предварительному сговору с Захановым А., Карасевым С. и Дюсенбиновым М.", - сообщила пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

7 июня текущего года приговором суда №2 Медеуского района Абуева приговорена к штрафу в размере 3,3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

По данным ведомства, соучастники преступления признаны виновными в совершении, организации незаконной миграции и осуждены: Заханов к 1 году 22 дням ограничения свободы; Карасев и Дюсенбинов М. к штрафам в размере 680 тыс. тенге.

Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы", - резюмировали в АДГСПК.

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