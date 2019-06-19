Почти на 19 млн тенге оштрафовали начальника станции Кокшетау за взятки

Кокшетау. 17 июня. Kazakhstan Today - Почти на 19 млн тенге оштрафовали начальника станции Кокшетау за систематическое получение взяток, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника станции Кокшетау Акмолинского отделения дороги, грузовых перевозок АО "НК КТЖ" Молдакова Е. Молдаков на системной основе получал взятки от предпринимателей за беспрепятственную подачу и ускоренное отправление вагонов, а также злоупотребляя должностными полномочиями уменьшал суммы дебиторской задолженности за простой вагонов", - сообщила Антикоррупционная служба.

13 июня текущего года Кокшетауский городской суд признал Молдакова виновным в совершении коррупционных правонарушений и осудил к штрафу в размере 18,7 млн тенге.

В ведомстве пояснили, что осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Суд установил срок для уплаты штрафа в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Осужденному разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства