Житель Уштобе убил 47-летнего собутыльника

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ТАЛДЫКОРГАН. 28 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали неоднократно судимого жителя Уштобе, подозреваемого в убийстве своего 47-летнего приятеля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ночь с 26 на 27 апреля в дежурную часть Каратальской районной полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи. Как выяснилось, обслуживая вызов, медики в одном из частных домов города Уштобе обнаружили тело 47-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, информирует Polisia.kz.
Предположительно, потерпевший скончался от колото-резаного ранения в грудь.
На месте происшествия полицейские нашли кухонный нож, которым был нанесен смертельный удар.
52-летний владелец дома был задержан и взят под стражу.
По данным полиции, подозреваемый ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.
Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и потерпевшим вспыхнула ссора, которая переросла в драку и в последующем - убийство.
Досудебное расследование по факту проводится по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый содержится под стражей. Изъятый с места происшествия кухонный нож признан пока орудием преступления и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Также по факту назначены необходимые в таких случаях экспертизы, - сообщили в полиции Каратальского района.
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