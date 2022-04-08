Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар

ШЫМКЕНТ. 8 АПРЕЛЯ - В Шымкенте в отношении двух подозреваемых расследуется уголовное дело по разбойному нападению на таксиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 февраля врачи городской больницы Шымкента сообщили в полицию, что к ним с тяжелыми травмами доставили мужчину. Потерпевший от полученных тяжелых травм головы скончался в реанимационном отделении больницы в начале марта, так и не приходя в сознание, сообщает Polisia.kz.

После получения информации на происшествие выехали следственно-оперативная группа из Абайского РУП, прокуроры и руководство ДП. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по стетье УК РК "Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере".

Установлено, что к разбойному нападению, возможно, причастны двое молодых людей, один из них житель мегаполиса, а второй - Туркестанской области. Оба безработные.

Одного из подозревемых оперативники взяли под стражу на одной из кошар в Байдибекском районе. Через неделю в отдаленной местности в Сарыагашском районе был задержан его подельник.

Со слова полицейских, оба пытались скрыться от преследования и решили отсидеться в загонах.

Автомашину жертвы разбойного нападения полицейские нашли в разобранном виде в одном из сел Туркестанской области.

На сегодняшний день подозреваемые находятся в следственном изоляторе. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК "Разбой" и "Убийство". Назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе досудебного расследования.