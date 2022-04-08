Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар

Фото: Polisia.kz
В одном из домов по улице Остроумова произошел пожар. После локализации огня в одной из комнат обнаружено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти, информирует Polisia.kz.
Установлено, что это 38-летний гражданин К., хозяин дома. Раньше работал водителем на грузовом транспорте. Но по состоянию здоровья он уже несколько месяцев нигде не работал. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти - резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающие колото-резаные раны на животе и в левой ключичной области, в последующем обгорание трупа. Следствием был установлен 44-летний гражданин П., который незадолго до преступления находился в гостях у убитого", - сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.
Установлено, что мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес несколько ножевых ранений хозяину дома.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый имитировал пожар. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). На допросе задержанный заявил, что хозяин дома первым схватил кухонный нож, а он якобы вырвал его из его рук и нанес несколько смертельных ударов. Истинные обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия", - добавил Мейирхан Жанабаев.