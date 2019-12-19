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За взятку в 500 тыс. тенге осужден гендиректор Корпоративного фонда соцразвития АО "НК "СПК "Павлодар"

18.12.2019, 09:43 15445
Павлодар. 18 декабря. Kazakhstan Today - За взятку в полмиллиона тенге осужден генеральный директор Корпоративного фонда социального развития АО "НК "СПК "Павлодар", передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Павлодарской области ранее окончено следствие в отношении генерального директора Корпоративного фонда социального развития АО "НК "СПК "Павлодар" (100%-ная доля участия акимата области) Дюсембаева Б.К. по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК. 
 
Он подозревался в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге из ранее оговоренных 1 млн тенге от предпринимателей за заключение договора об оказании услуг по оценке незавершенного социального объекта.
 
10 декабря текущего года приговором суда №2 Павлодара Дюсембаев признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
 

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