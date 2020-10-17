В Казахстане выявили более 60 преступных групп

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Комитет финмониторинга вместе с органами прокуратуры и нацбезопасности установил более 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, передает Kazakhstan Today.

Группы создали более 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования. Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень обналичивания снижен на 39%.

Возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания организованных преступных групп и участия в них. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Кроме того, с начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд тенге.

В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов реализуется ОПМ "Barrel". В настоящее время в пяти регионах страны расследуются факты в данной сфере. Теневой оборот составил более 140 тыс. тонн ГСМ на 25,1 млрд тенге.

Пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.

Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных учетно-контрольных марок.

Пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. Ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанае.

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