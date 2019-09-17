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Задержан второй подозреваемый в намеренном наезде на людей в Алматы

16.09.2019, 18:44 11422
Задержан второй подозреваемый в намеренном наезде на людей в Алматы
Фото: www.inform.kz
Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в массовом наезде на людей, произошедшем 26 августа после конфликта с посетителями кафе, передает Kazakhstan Today.
 
Как выяснили полицейские, второй водитель скрывался в пригороде Алматы.
 

Для проведения следственных действий подозреваемый доставлен в Следственное управление департамента полиции. В момент совершения преступления он управлял автомашиной марки "Тойота-Авенсис", - сказал заместитель начальника ДП Алматы Данияр Мендебаев.

 

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