Задержан второй подозреваемый в намеренном наезде на людей в Алматы

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Напомним, конфликт между двумя группами посетителей закончился намеренным наездом на группу людей, в результате чего пострадали три человека. Водителей, специально наехавших на людей, было двое. Один из них - водитель "Тойоты-Камри" - был установлен и задержан уже на следующий день, 27 августа.
Как выяснили полицейские, второй водитель скрывался в пригороде Алматы.
Для проведения следственных действий подозреваемый доставлен в Следственное управление департамента полиции. В момент совершения преступления он управлял автомашиной марки "Тойота-Авенсис", - сказал заместитель начальника ДП Алматы Данияр Мендебаев.
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