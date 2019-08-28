В Алматы задержали одного из участников намеренного наезда на людей (ВИДЕО)

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Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - В Алматы задержали одного из участников намеренного наезда на людей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в следственном управлении департамента полиции Алматы, по подозрению в совершении данного преступления задержан А., 1995 года рождения, житель Енбекшиказахского района Алматинской области.

Он задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что А. в момент совершения преступления управлял автомашиной марки "Тойота-Камри" белого цвета. Личность мужчины, сидевшего за рулем темной иномарки, уже установлена. Его задержание - дело времени. Вместе с тем следует отметить, что действия подозреваемых следствием переквалифицированы на часть 3 статьи 24 и часть 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), - проинформировал заместитель начальника следственного управления ДП Алматы подполковник полиции Думан Аухадиев.





По его словам, материалы уголовного дела из районного управления полиции переданы в производство следственного управления ДП Алматы. Для расследования данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа.

В пресс-службе городской полиции напомнили, что инцидент произошел 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина, в Бостандыкском районе Алматы. Ему предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, проводившими время в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству. В результате скандала представители одной из сторон совершили наезд на авто на своих оппонентов и скрылись с места преступления.

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