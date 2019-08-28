Глава МВД прокомментировал намеренный наезд на людей в Алматы

Как напомнил министр, один из участников инцидента задержан, в настоящее время проводятся поиски второго.
По его словам, в больницах находятся три человека.
"За рулем двух машин находились два водителя. Один из них задержан. Машины были брошены недалеко от места происшествия", - рассказал министр журналистам.
По данному инциденту идет расследование сразу по нескольким статьям. "Это управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, хулиганство и покушение на убийство в связи с тяжестью нанесенных телесных повреждений", - сообщил Тургумбаев.
Напомним, инцидент произошел 26 августа 2019 года, около 5 часов утра, на улице Гагарина, в Бостандыкском районе Алматы. Ему предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, проводившими время в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству. В результате скандала представители одной из сторон совершили наезд на авто на своих оппонентов и скрылись с места преступления.
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