Глава МВД прокомментировал намеренный наезд на людей в Алматы

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал намеренный наезд на людей в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По его словам, в больницах находятся три человека.

"За рулем двух машин находились два водителя. Один из них задержан. Машины были брошены недалеко от места происшествия", - рассказал министр журналистам.

По данному инциденту идет расследование сразу по нескольким статьям. "Это управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, хулиганство и покушение на убийство в связи с тяжестью нанесенных телесных повреждений", - сообщил Тургумбаев.

Напомним, инцидент произошел 26 августа 2019 года, около 5 часов утра, на улице Гагарина , в Бостандыкском районе Алматы. Ему предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, проводившими время в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству. В результате скандала представители одной из сторон совершили наезд на авто на своих оппонентов и скрылись с места преступления.

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