В отмывании похищенных бюджетных денег подозревают бывшего замглавы управления финансов Северного Казахстана

Петропавловск. 24 сентября. Kazakhstan Today - Бывший заместитель руководителя управления финансов акимата Северо-Казахстанской области подозревается в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн тенге для ведения бизнеса в Петропавловске (административное помещение и здание общепита с прилегающими земельными участками)", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Наряду с этим, как сообщалось ранее, продолжается расследование по подозрению вышеуказанного ответственного должностного лица в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге. В рамках указанного уголовного дела в отношении подозреваемого ранее судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
Как сообщалось ранее, в Уральске за хищение 1,5 млрд тенге судят бывшего зампреда КУИС. По информации телеканала КТК, прокуроры попросили признать его виновным по статье "Халатность". Его, директора подрядной фирмы и эксперта из госэкспертизы обвинение считает ответственными за недостроенный следственный изолятор.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства