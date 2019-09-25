Уральск. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Уральске за хищение 1,5 млрд тенге судят бывшего зампреда КУИС, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , прокуроры попросили признать виновным по статье "Халатность" бывшего зампредседателя Комитета уголовно-исполнительной системы Бекболата Туремуратова. Его, директора подрядной фирмы и эксперта из госэкспертизы обвинение считает ответственными за недостроенный следственный изолятор.

"Барабошко с целью хищения бюджетных средств путем обмана решил осуществить строительство всего объекта из силикатного кирпича вместо керамического. В суде Барабошко и Туремуратов обосновывают свое решение тем, что в городе Уральске отсутствует завод по изготовлению керамического кирпича, и тем, что в проектно-сметной документации нет транспортных расходов", - сообщила государственный обвинитель Валентина Искалиева.

По данным телеканала, СИЗО на 1500 мест решили построить в Уральске шесть лет назад. Тогда стоимость оценили в 5 млрд. Однако работы затянулись на годы, а сумма за это время выросла почти в два раза. Проверки выявили, что строится здание из материалов значительно дешевле заявленных в смете. Строительство контролировал Бекболат Туремуратов, который тогда возглавлял региональный департамент КУИС. В марте, уже будучи заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы, он был задержан. В тот же день в полицию доставили и директора фирмы "Бура-Строй". Позже на скамье подсудимых к ним присоединилась эксперт Сергазина. Ей прокуроры попросили назначить три года лишения свободы условно за ненадлежащее выполнение экспертных работ. Подрядчика Барабошко - к восьми годам колонии за мошенничество, а Туремуратова признать виновным по статье "Халатность" и отпустить по амнистии. Суд вынесет приговор в ближайшие дни.

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