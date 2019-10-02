В Актюбинской области бывший госслужащий жестоко ударил хозяйку кафе

Актобе. 1 октября. Kazakhstan Today - В Актюбинской области бывший сотрудник управления госдоходов жестоко ударил хозяйку кафе, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.



Конфликт Шынар Камиевой с двумя мужчинами попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как хозяйка кафе подходит к гостям, идёт разговор, а затем следует мощный удар - и она уже без сознания.



"Поступила с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние стабильное, средней степени тяжести за счёт полученной травмы", - прокомментировал врач БСМП Актюбинской области Нурсултан Айтмурзин.



По словам пострадавшей, двое мужчин, отдыхавших в кафе, вели себя развязно и не реагировали на замечания. А когда они отказались оплачивать счёт и стали справлять нужду едва ли не в беседке, женщина сама вышла к ним. Гости представились сотрудниками управления госдоходов. Заявили, что принесли предписание, так как кафе якобы работает незаконно.



Женщина признаётся, что до сих пор в ужасе от таких представителей власти.



"Я должна им проставляться, я должна стол накрывать. Ещё мало того, что они заказ не оплатили, такой кипиш устроили, ушли, и я даже не знаю… Они всё-таки госслужба, разве так работают, например?" - недоумевает Камиева.



На следующий день пострадавшая написала заявление в полицию. Один из её обидчиков приходил просить прощения. Тем не менее следствие идёт, и мужчины находятся под подпиской о невыезде.



"В ходе словесной перепалки посетитель ударил девушку в лицо. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Хулиганство", - рассказал руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.



По данным телеканала, в тот же день, когда произошёл конфликт в кафе, эти же сотрудники попали под сокращение и фактически в управлении госдоходов уже не работают. Тем не менее Агентство по делам госслужбы начало проверку.



Напомним, ранее в одном из кафе Актау между посетителями возникла словесная перепалка, которая закончилась стрельбой. Пострадали два человека, подозреваемого задержали. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство", информировал портал "Лада".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства