В Атырауской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места аварии

Атырау. 17 октября. Kazakhstan Today - Полицейский сбил пешехода и скрылся с места аварии в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, это произошло в пятом часу утра 13 октября на автодороге села Зинеден Исатайского района, пишет портал atpress.kz

Сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время, управляя автомобилем марки "Ауди-А6", совершил наезд на человека, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии 25-летний пострадавший скончался на месте.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статьи 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Алматы сотрудника полиции уволили за совершение ДТП в нетрезвом виде.

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