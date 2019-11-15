КНБ пресек канал поставки наркотиков почтой из Нидерландов в Казахстан

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - Департамент Комитета национальной безопасности РК по Алматы пресек деятельность наркогруппировки, организовавшей контрабандный канал поставок синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Евросоюза в Казахстан с целью последующего сбыта на территории Алматы, передает Kazakhstan Today.

6 ноября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в почтовом отделении задержаны двое жителей Алматы, К. и Д., причастные к организации контрабандных поставок наркотиков из Нидерландов через Германию в РК с изъятием 968 психотропных таблеток", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По месту проживания задержанного К. также изъяты, предположительно, 1,5 килограмма наркотического средства "гашиш" и 30 граммов мефедрона. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.

Сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществлялся через интернет-магазин.

По данному факту департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы, досудебное расследование продолжается", - заключили в ведомстве.

А служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT выявила свыше 50 интернет-ресурсов , посредством которых распространялись наркотические вещества на территории Казахстана.

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