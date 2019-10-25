В Казахстане закрыли более 50 сайтов заказа наркотиков, в том числе оптом

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT выявила свыше 50 интернет-ресурсов, посредством которых распространялись наркотические вещества на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Экспертами службы KZ-CERT были выявлены интернет-ресурсы, не размещенные в доменной зоне .kz, но предоставляющие услугу по доставке так называемого "заказа" казахстанцам. Более того, возможность приобретения с доставкой осуществлялась по всему миру. Ряд интернет-ресурсов осуществлял конвертацию валюты с указанием суммы в зависимости от региона (тенге, рубли, доллары США)", - сообщили в KZ-CERT.

При этом в Службе отметили, что на некоторых интернет-ресурсах предоставлялась возможность оптового приобретения для распространения далее. На сегодняшний день данные интернет-ресурсы недоступны.

KZ-CERT" призывает казахстанцев для обеспечения безопасности детей, родных и близких проявить бдительность и в случае выявления подобного вида интернет-ресурсов сообщать по номеру 1400 или в группу телеграмм https://t.me/kzcert .

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