Следствие в отношении директора школы началось в Туркестанской области после звонка на номер 1424

Туркестан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Следствие в отношении директора школы началось в Туркестанской области после сообщения в Call-центр 1424, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Туркестанской области по результатам проверки сообщения, поступившего в Call-центр 1424, начато следствие в отношении директора средней школы Жетисайского района по подозрению в совершении коррупционного преступления. Она подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство учителем", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве пояснили, что процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и заявлением подозреваемой и ее защитника о завершении досудебного расследования в ускоренном порядке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.

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