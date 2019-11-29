Следствие в отношении директора школы началось в Туркестанской области после звонка на номер 1424

Туркестан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Следствие в отношении директора школы началось в Туркестанской области после сообщения в Call-центр 1424, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Туркестанской области по результатам проверки сообщения, поступившего в Call-центр 1424, начато следствие в отношении директора средней школы Жетисайского района по подозрению в совершении коррупционного преступления. Она подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство учителем", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
В ведомстве пояснили, что процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и заявлением подозреваемой и ее защитника о завершении досудебного расследования в ускоренном порядке.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
Напомним, директор средней школы №4 имени С. Сейфуллина в Кызылорде была оштрафована на 9 млн тенге за покушение на получение взятки в 300 тыс. тенге. А в Туркестанской области за взятку в 150 тыс. тенге директора школы приговорили к штрафу в 4,5 млн тенге.
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