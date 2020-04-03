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Дело младенца в холодильнике: директор патологоанатомического бюро отделался штрафом

02.04.2020, 13:19 7777
Дело младенца в холодильнике: директор патологоанатомического бюро отделался штрафом
Атырау. 2 апреля. Kazakhstan Today - За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог осужден экс директор Атырауского областного патологоанатомического бюро, передает Kazakhstan Today.
 
Исполняющего обязанности директора КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" Мулдагалиева И. подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, путем внесения заведомо ложных сведений в протокол патологоанатомического исследования новорожденного.
 

Он указал новорожденного мертворожденным, тогда как по заключению судебно-медицинской экспертизы ребенок являлся живорожденным. 28 марта приговором суда №2 Атырау Мулдагалиев И. осужден к штрафу в сумме 1 325 500 тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - сообщили в акнтикоррупционном ведомстве.

 
Напомним: новость об убийстве младенца в перинатальном центре Атырау взбудоражила весь Казахстан. Об ужасной трагедии удалось узнать благодаря антикоррупционной службе, прослушивавшей телефон центра. Выяснилось, что родившегося живым младенца внесли в базу как мертворожденного, а после того, как малыш начал подавать признаки жизни, поместили его в холодильник - оставили умирать. Спасти малыша не удалось. После скандала глава областного управления здравоохранения ушла в отставку, а Минздрав провел проверку по всей республике и выявил 277 неучтенных ранее случаев смерти новорожденных
 

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