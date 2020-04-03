Дело младенца в холодильнике: директор патологоанатомического бюро отделался штрафом

Атырау. 2 апреля. Kazakhstan Today - За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог осужден экс директор Атырауского областного патологоанатомического бюро, передает Kazakhstan Today.

Исполняющего обязанности директора КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" Мулдагалиева И. подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, путем внесения заведомо ложных сведений в протокол патологоанатомического исследования новорожденного.

Он указал новорожденного мертворожденным, тогда как по заключению судебно-медицинской экспертизы ребенок являлся живорожденным. 28 марта приговором суда №2 Атырау Мулдагалиев И. осужден к штрафу в сумме 1 325 500 тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - сообщили в акнтикоррупционном ведомстве.

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