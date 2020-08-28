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В Жамбылской области задержали автомобиль с двумя тушами джейранов

27.08.2020, 09:22 6913
В Жамбылской области задержали автомобиль с двумя тушами джейранов
МЭГПР РК
Тараз. 27 августа. Kazakhstan Today - Инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" на территории Жамбылской области Байзакского района обнаружили две туши джейранов в багажнике автомобиля, передает Kazakhstan Today.
 

26 августа 2020 года, около 00.30, во время проведения рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО Охотзоопром" на территории Жамбылской области Байзакского района в песчаной зоне Ескара был остановлен автомобиль марки Тойота. При осмотре автомашины в багажнике было обнаружено 2 туши джейрана", - говорится в сообщении Министерства экологии, геологии и природный ресурсов РК.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).

 

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