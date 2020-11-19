В Алматы осудили лжетеррориста, сообщившего о взрывных устройствах в здании акимата и полиции

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В районном суде №2 Бостандыкского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, преданного суду по статье 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда М. осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.

Судом установлено, что в середине июля 2020 года обвиняемый, находясь на работе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона позвонил на пульт 112 в Службу спасения и сообщил ложную информацию о том, что в здании акимата заложено взрывное устройство.

10 августа 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения повторно совершил звонок на пульт 102 в ДП Алматы и сообщил, что в здании управления полиции Бостандыкского района Алматы заложено взрывное устройство.

Своими преступными действиями М. причинил материальный ущерб государственным и правоохранительным органам на общую сумму 124 079 тенге. В суде М. признал вину, чистосердечно раскаялся", - отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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