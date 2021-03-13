К пяти годам колонии приговорен бывший полицейский, завладевший автомобилями на 158 млн тенге

Шымкент. 12 марта. Kazakhstan Today - Бывший начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП Туркестанской области приговорен к 5 годам лишения свободы за завладение мошенническим путем двумя автомобилями на сумму 158 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента экс начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП Туркестанской области Дуйсембиев Р, осужден к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе Агенства РК по противодействию коррупции.

Согласно информации экс-полицейский подозревался в завладении путем мошеничества и злоупотребления доверием автомашинами марки "Тойота камри" и "Тойота Ланд крузер прадо" в общей сумме 158 млн тенге.

Также, по сообщению ведомства, частный нотариус Абдурахман Ж., признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации) и осужден к наказанию в виде 1 года лишения свободы.





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