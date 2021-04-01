Появились новые подробности о подозреваемом в жестоком убийстве девушки в Алматы

АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Новые подробности о подозреваемом в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой удалось выяснить корреспондентам телеканала " Астана ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оказалось, что подозреваемый учился на фармацевта в медицинской академии Шымкента. Поступил он туда на грант в 2012 году. Но был отчислен после второго курса из-за академической неуспеваемости. У него были низкие оценки по таким предметам, как органическая химия, микробиология и философия. При этом преподаватели говорят о нем, как о человеке неконфликтном. На его поведение в учебном заведении никто не жаловался. Поэтому задержание бывшего студента для педагогов стало настоящим шоком. Напомним, мужчину подозревают в жестоком убийстве алматинки . А после пытался покончить жизнь самоубийством.

Мы тоже переживаем. Это бьет по нашему имиджу, нашей академии. Для нас, для нашей академии - это большой урон, я считаю. По словам коллег, он был тихий, спокойный. Никогда он не конфликтовал со своими сверстниками и с преподавателями", - говорит декан фармацевтического факультета ЮКМА Канат Дауренбеков.

При этом в школе успеваемость у него была отличная. Учебу он закончил с золотой медалью. Родители подозреваемого на тот момент работали педагогами. В семье их трое детей. Проживали сначала в селе Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области. Но почти три года назад семья переехала в Туркестан, сообщили в сельском акимате.

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