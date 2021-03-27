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Убил, расчленил и пытался покончить с собой: в полиции Алматы рассказали об убийстве пропавшей девушки

26.03.2021 11449
Убил, расчленил и пытался покончить с собой: в полиции Алматы рассказали об убийстве пропавшей девушки
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - В Алматы задержан подозреваемый в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова, информация об исчезновении девушки поступила в центр оперативного управления ДП 20 марта, в 16.00.
 

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Медеуского района, начато досудебное расследование. 21 марта, после регистрации уголовного дела, была создана специальная следственная оперативная группа, которая приступила к поиску Аяжан Едиловой. В результате проведенных поисковых мероприятии, 21 марта, в 22.00, уже был установлен адрес в микрорайоне Нуркент, в Алатауском районе. В одном из жилых домов была установлена квартира, где проживал подозреваемый. Подозреваемым по данному факту явился гражданин Н. 1993 года рождения. В момент его задержания была взломана дверь его квартиры. При виде сотрудников полиции он пытался покончить жизнь самоубийством. В результате на место была вызвана скорая помощь. Он был госпитализирован в ГКБ №7, там выставлена охрана", - сказал Абдрахманов. По его информации, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он находится под арестом.

 

Из показаний подозреваемого, и нами достоверно установлено, что убийство он совершил в ночь с 19 по 20 марта, до поступления сообщений о безвестном исчезновении. Сообщение мы получили 20 марта, в 16.00. В настоящее время дальнейшее расследование уголовного дела было передано в управление специальных прокуроров", - уточнил полицейский.

 
Он также подтвердил, что тело девушки было найдено в расчлененном состоянии. 
 

Из показаний подозреваемого было установлено, что после совершения убийства он с целью сокрытия своих преступных следов расчленил тело и успел некоторые его части вывезти за пределы Алатауского района, на территорию Бостандыкского района. Спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены. Также назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза", - отметил Абдрахманов.

 
В полиции установили, что убийца познакомился с девушкой 16 марта в социальных сетях. Стражи порядка проверили и других девушек, с которыми подозреваемый вел переписку. Все они живы, заверил Абдрахманов.
 

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