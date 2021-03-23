Пропавшая девушка найдена убитой в Алматы

АЛМАТЫ. 22 МАРТА - Пропавшая 19 марта в Алматы Аяжан Едилова найдена убитой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы нашли пропавшую 19 марта Аяжан Едилову. В этот день девушка вышла с работы, но домой так и не вернулась. Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали ее возле места работы - на улице Кунаева. Как выяснилось, девушка была убита. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в день исчезновения девушка собиралась на встречу с новым знакомым, с которым познакомилась в социальных сетях. Установлено, что девушка стала жертвой его преступных деяний. Подозреваемый, 1993 года рождения, житель Туркестанской области, задержан. Проводятся следственные действия, в том числе с целью установления мотива и способа совершения убийства", - сказал начальник управления криминальной полиции Алматы Еркин Инкаров.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Убийство".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства