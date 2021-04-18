Сотрудник прокуратуры задержан за взятку в Жамбылской области

ТАРАЗ. 17 АПРЕЛЯ - Сотрудник прокуратуры задержан по подозрению в получении крупной взятки в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области 16 апреля задержан сотрудник прокуратуры Байзакского района", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
По информации ведомства, он подозревается в получении взятки в значительном размере.
По делу проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане по подозрению в получении взятки арестован судья Верховного суда.
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