Расследование уголовного дела в отношении пластического хирурга в Алматы завершено

АЛМАТЫ. 28 МАЯ - В Алматы завершилось расследование уголовного дела в отношении пластического хирурга, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Производство по уголовному делу следствием завершено. Его материалы направлены в суд №2 Бостандыкского района", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Сообщается, что в рамках производства проведен комплекс профильных проверок и экспертных исследований.

Уголовное дело расследовалось следственным управлением департамента полиции города Алматы. Квалифицировано оно по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником)", - уточнили в департаменте полиции города.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года в Алматы после смерти пациентки был арестован пластический хирург Дмитрий Писарев. Его пациентка Лаура Избасарова хотела сделать подтяжку груди, но во время процедуры ей стало плохо. Врачи уже другой клиники пытались спасти ей жизнь, но не смогли.

В конце 2018 года хирурга признали виновным в гибели 33-летней гражданки Украины. Дана Агамурадова специально прилетела в Алматы на липосакцию. Но после операции ей стало плохо, она скончалась. Позже выяснилось: такие пластические процедуры женщине были противопоказаны. Тюрьмы хирург избежал из-за срока давности дела.

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