В Алматы после смерти пациентки арестован пластический хирург

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Алматинский пластический хирург Дмитрий Писарев после смерти пациентки взят под стражу, передает Kazakhstan Today.

По данным телеканала КТК , сейчас он находится в следственном изоляторе. Дмитрий Писарев проходит по делу о смерти стюардессы. Лаура Избасарова хотела сделать подтяжку груди, но во время процедуры ей стало плохо. Врачи уже другой клиники пытались спасти ей жизнь, но не смогли. Следствие длится почти год.

Дмитрия Писарева уже судили. В конце 2018 года его признали виновным в гибели 33-летней гражданки Украины. Дана Агамурадова специально прилетела в Алматы на липосакцию . Но после операции ей стало плохо, она скончалась. Позже выяснилось, такие пластические процедуры женщине были противопоказаны. Тюрьмы хирург избежал из-за срока давности дела. Но в марте Писареву все же запретили практиковать и лишили его лицензии, говорится в сюжете телеканала.

Вот только, по словам адвоката пострадавших, оперировать врач не перестал. Результаты своих работ он выкладывал в социальной сети. При этом трудился хирург уже в других городах.

По моему личному мнению, господин Писарев не осознает вот эти последствия негативные, так как он, следовательно, из СМИ, в общем-то, открыто через социальные сети предлагал свои услуги. С приходом нового следователя у нас появилась динамика. То есть первое - это назначены экспертизы, второе – опрошены люди. Соответственно, состоялся следственный суд, по результатам которого Писарев был водворён", - сообщил адвокат Сункар Нурмагамбетов.









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