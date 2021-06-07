В Казахстан из Бахрейна экстрадировали главу ОПГ по доставке девушек для сексуальной эксплуатации

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Королевства Бахрейн экстрадирована Зарифа Османова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Она подозревается в руководстве транснациональной организованной группой, осуществлявшей отправку девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации . После совершения преступлений З. Османова скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск. В настоящее время она водворена в следственный изолятор Нур-Султана", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.





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