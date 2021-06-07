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В Казахстан из Бахрейна экстрадировали главу ОПГ по доставке девушек для сексуальной эксплуатации

05.06.2021 17902
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Королевства Бахрейн экстрадирована Зарифа Османова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Она подозревается в руководстве транснациональной организованной группой, осуществлявшей отправку девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации. После совершения преступлений З. Османова скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск. В настоящее время она водворена в следственный изолятор Нур-Султана", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.


Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД Казахстана расследует уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан РК, РФ и Бахрейна, которые с 2016 по 2020 год занимались вербовкой на территории Казахстана девушек, которых отправляли в Бахрейн для занятия проституцией.
 

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