МВД: Девушек пытали за отказ заниматься проституцией в Бахрейне

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане расследуют 133 уголовных дела по фактам торговли людьми. В списках подозреваемых 48 человек, 19 из них подозревают в вербовке и продаже молодых казахстанок в Бахрейн для сексуальной эксплуатации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Журналисты телеканала " Евразия " встретились с потерпевшими. Среди них жительницы Шымкента и Туркестанской области.

Как рассказала одна из девушек, работу с солидной зарплатой в Бахрейне ей предложила дальняя родственница. Она взяла на себя хлопоты по оформлению документов и купила билет. На первых порах это походило на сказку. Реальность наступила сразу после того, как самолет приземлился в Королевстве Бахрейн. В аэропорту казахстанку встретил мужчина.

Он сразу сказал: "Твои документы будут у меня, я тебя купил за 5 тыс. долларов". Он сказал, что я его рабыня и эти 5 тыс. долларов, а также затраты на перелет я обязана отработать. Меня и других девушек держали взаперти, избивали. Нас заставили заниматься проституцией", - рассказала она.

После меня еще привозили девушек, в основном несовершеннолетних. Было очень сложно. Молоденькие девочки не выдерживали, резали себе вены. Но это не останавливало тех людей. Становилось только хуже", - сказала потерпевшая.

Как рассказали в полиции, тех, кто не подчинялся сутенерам, пытали - опускали в холодный бассейн, сажали на раскаленную плитку.

Правоохранители взяли преступников с поличным в аэропорту, когда те пытались вывести за границу очередную несовершеннолетнюю жертву. В отношении участников транснациональной группировки завели 43 уголовных дела.









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