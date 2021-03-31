МВД: Девушек пытали за отказ заниматься проституцией в Бахрейне

В МВД раскрыли новые факты о международной преступной группировке. Напомним, граждане Казахстана, России и Бахрейна четыре года вербовали девушек и заставляли заниматься проституцией.
Журналисты телеканала "Евразия" встретились с потерпевшими. Среди них жительницы Шымкента и Туркестанской области.
Как рассказала одна из девушек, работу с солидной зарплатой в Бахрейне ей предложила дальняя родственница. Она взяла на себя хлопоты по оформлению документов и купила билет. На первых порах это походило на сказку. Реальность наступила сразу после того, как самолет приземлился в Королевстве Бахрейн. В аэропорту казахстанку встретил мужчина.
Он сразу сказал: "Твои документы будут у меня, я тебя купил за 5 тыс. долларов". Он сказал, что я его рабыня и эти 5 тыс. долларов, а также затраты на перелет я обязана отработать. Меня и других девушек держали взаперти, избивали. Нас заставили заниматься проституцией", - рассказала она.
Девушка провела в заточении девять месяцев. Всего в руки вербовщиков попали 39 девушек из Туркестанской области. Девяти из них еще не исполнилось 18 лет. Их вывозили из страны по поддельным документам.
После меня еще привозили девушек, в основном несовершеннолетних. Было очень сложно. Молоденькие девочки не выдерживали, резали себе вены. Но это не останавливало тех людей. Становилось только хуже", - сказала потерпевшая.
Как рассказали в полиции, тех, кто не подчинялся сутенерам, пытали - опускали в холодный бассейн, сажали на раскаленную плитку.
Правоохранители взяли преступников с поличным в аэропорту, когда те пытались вывести за границу очередную несовершеннолетнюю жертву. В отношении участников транснациональной группировки завели 43 уголовных дела.
Ранее в Бахрейне за торговлю людьми осудили четырех гражданок Казахстана.
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