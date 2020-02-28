Казахстанцы входили в ОПГ организаторов сексуального рабства в Бахрейне

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Среди организаторов сексуального рабства в Байхрейне были граждане Казахстана, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.
Смадияров напомнил, что около двух недель назад из сексуального рабства в Бахрейне была освобождена 21 гражданка Казахстана. Операция по освобождению была организована правоохранительными органами Бахрейна при сотрудничестве с посольством Казахстана в Саудовской Аравии.
Сейчас эти девушки уже вернулись в Казахстан. С ними все хорошо. Ведутся следственные мероприятия. Детали я раскрывать не могу. Это была большая организованная группа, которая занималась этим. Замешаны не только граждане других стран, но и Казахстана", - сказал он.
Напомним, молодые девушки в надежде на получение быстрого заработка обманным путем были приглашены в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах. Однако по их приезде в Манаму работодатели забирали паспорта девушек и заставляли их оказывать интимные услуги.
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