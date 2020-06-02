Четыре казахстанки осуждены в Бахрейне за торговлю людьми

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - В Бахрейне по факту торговли людьми осуждены четыре гражданки Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает телеканал КТК , казахстанки вместе с подельниками обещали своим соотечественницам высокооплачиваемую работу, но в итоге отправляли их в секс-рабство.

Издание Gdnonline.com пишет, что нелегальную преступную группировку возглавлял 39-летний гражданин Бахрейна. Ему помогали четыре женщины из Казахстана , три бахрейнца и мужчина из Индии. Обвиняемые были арестованы после того, как консульство Казахстана сообщило властям Бахрейна, что женщину из Казахстана пытали и заставляли заниматься проституцией", - говорится в сообщении.

Одна из казахстанских женщин отрицала участие в торговле людьми, но подтвердила, что работала проституткой.

Я приехала в Бахрейн в октябре 2018 года, чтобы работать проституткой. Мне тогда сказали, что 39-летний бахрейнский бизнесмен может помочь мне в этом", - рассказала 20-летняя женщина прокурорам. Она призналась, что работала проституткой в отеле и делилась заработанными деньгами с другими казахстанками. За интим-услуги она получала около 50 динаров (примерно 50 тыс. тенге, или 120 долларов).

В воскресенье, 31 мая, Высокий уголовный суд Бахрейна признал всех членов ОПГ виновными в торговле людьми, нападении и удержании своих жертв в плену.

Против них было предъявлено достаточно доказательств. Обвиняемые заманивали своих жертв, отбирали паспорта и держали их в плену, прежде чем заставлять их заниматься проституцией", - говорится в решении суда. Четверых бахрейнских мужчин и двух казахстанок приговорили к тюремным срокам. Каждый из них получил по семь лет. Также их оштрафовали на 2000 бахрейнских динаров, или 2 млн тенге (около 5000 долларов). Еще две гражданки Казахстана получили по два месяца за пособничество и подстрекательство, индиец попал в тюрьму на три месяца. Кроме того, у членов преступной группировки конфисковали 200 тыс. динаров (около 200 млн тенге, или 486 тыс. долларов), которые, по версии следствия, были получены на незаконной торговле наркотиками.

Согласно расследованию, от действий ОПГ пострадала 21 казахстанка.

Напомним, в феврале этого года из сексуального рабства в Бахрейне освободили 21 гражданку Казахстана . Как сообщал МИД РК, девушек из Казахстана приглашали в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах. В Манаме у них забирали паспорт, заставляли оказывать интимные услуги. При неповиновении работодатели применяли физическую силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства