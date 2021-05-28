В Шымкенте начинается суд по делу о продаже казахстанок в сексуальное рабство в Бахрейн

ШЫМКЕНТ. 27 МАЯ - В Шымкенте начинается суд над организаторами транснациональной преступной группы, которая занималась продажей девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Шымкенте будут судить организаторов транснациональной преступной группы. Банда создала международный канал по торговле людьми. Девушек из Казахстана на протяжении четырех лет вывозили в Бахрейн. Там они попадали в сексуальное рабство. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Девушек заманивали предложением высокооплачиваемой работы. На скамье подсудимых 16 человек. Это казахстанцы, россияне и кыргызстанцы, сообщает Первый канал "Евразия"

Преступную группу задержали в сентябре 2020 года при попытке вывезти очередную жертву.

Весной этого года одна из пострадавших рассказала телеканалу, через что ей пришлось пройти.

Он сразу сказал: "Твои документы будут у меня, я тебя купил за 5000 долларов". Он сказал, что я его рабыня и эти 5000 долларов, а также затраты на перелет я обязана отработать. Меня и других девушек держали взаперти, избивали. Нас заставили заниматься проституцией", - рассказала она.

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