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Полиция Костаная задержала живодеров, забивших собаку молотком

24.08.2021 7021
КОСТАНАЙ. 24 АВГУСТА - Полиция Костаная задержала троих подозреваемых в жестоком убийстве собаки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О задержании подозреваемых, забивших молотком собаку в Костанае, в департаменте полиции Костанайской области сообщили "НГ". Начато расследование по статье "Жестокое обращение с животными".
 

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое костанайцев: 35-летний и 63-летний мужчины и 35-летняя женщина. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

 
Молотком забили собаку в мешке неизвестные в Костанае. Жестокое убийство произошло в одном из жилых дворов среди бела дня. Жительница Костаная опубликовала на своей странице в Instagram видео с камер наблюдения, по всей видимости, последних минут жизни собаки. На кадрах видно, как двое мужчин кладут животное в мешок, берут молоток, а затем пропадают из поля зрения.


Как сообщалось ранее, в Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными. За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.

Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы. В Алматинской области зоозащитники обнаружили "концлагерь" для собак.
 

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